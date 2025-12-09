A hidegháború sztárfegyverét élesztenék fel Európában - Ósdi gépszörnyből készül a jövő csodatankja?

A belga vállalat az M60-as harckocsit a COCKERILL 3105 típusú, 105 mm-es löveggel felszerelt változatát állította ki Egyiptomban. A cég képviselői szerint ez praktikus megoldást jelenthet a regionális haderők számára, amelyek nagyobb tűzerőt szeretnének anélkül, hogy teljesen új flottába kellene beruházniuk.

Az új fejlesztés átalakító megoldást kínál Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia azon hadseregeinek, amelyek még mindig az amerikai gyártmányú M60-as harckocsikat üzemeltetik. A hagyományos torony helyett egy, napjaink trendjeinek megfelelő, távirányítású fegyverrendszert kap a páncélos, az átalakítási program pedig látványosan olcsóbb, mintha megpróbálnák lecserélni a korosodó tankokat.

A COCKERILL 3105 toronyba természetesen beépítésre került már a modern tűzvezető rendszer, automata töltővel és lövegstabilizátorral van ellátva és k

épes "Hunter-Killer" üzemmódban működni, tehát a parancsnok előre ki tudja jelölni a lövegkezelőnek a következő célpontot.

Bár az EDEX 2025-ön bemutatott makett egyelőre csak koncepció, a Cockerill bennfentesei megerősítették, hogy legalább két közel-keleti és észak-afrikai hadsereggel folynak tárgyalások, és 2026-ra tervezik a demonstrációs próbákat.

Címlapkép forrása: Articseahorse via Wikimedia Commons