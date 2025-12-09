  • Megjelenítés
Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban
Globál

Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

Portfolio
Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszországból érkező csempészballonok miatt, amelyek veszélyeztetik a légi közlekedést - írta a Reuters.

A litván kormány kedden jelentette be a rendkívüli állapot bevezetését, miután a Fehéroroszországból érkező léggömbök ismételten megzavarták a vilniusi repülőtér működését és a légi forgalmat.

Litvánia azzal vádolja Fehéroroszországot, hogy lehetővé teszi a csempészek számára, hogy meteorológiai ballonokat használjanak cigaretta és egyéb tiltott áruk határon átnyúló szállítására.

"A rendkívüli állapotot nemcsak a polgári légi közlekedés zavarása miatt, hanem nemzetbiztonsági érdekek miatt is hirdetjük ki" - jelentette ki Vladislav Kondratovic belügyminiszter az élőben közvetített kormányülésen.

Az intézkedés nagyobb műveleti szabadságot biztosít a hadsereg számára, amely így a rendőrséggel együttműködve vagy önállóan is felléphet. A rendkívüli állapot időtartamát egyelőre nem közölték.

Fehéroroszország tagadja felelősségét a ballonok ügyében, és provokációval vádolja Litvániát.

