Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

A litván kormány kedden jelentette be a rendkívüli állapot bevezetését, miután a Fehéroroszországból érkező léggömbök ismételten megzavarták a vilniusi repülőtér működését és a légi forgalmat.

Litvánia azzal vádolja Fehéroroszországot, hogy lehetővé teszi a csempészek számára, hogy meteorológiai ballonokat használjanak cigaretta és egyéb tiltott áruk határon átnyúló szállítására.

"A rendkívüli állapotot nemcsak a polgári légi közlekedés zavarása miatt, hanem nemzetbiztonsági érdekek miatt is hirdetjük ki" - jelentette ki Vladislav Kondratovic belügyminiszter az élőben közvetített kormányülésen.

Az intézkedés nagyobb műveleti szabadságot biztosít a hadsereg számára, amely így a rendőrséggel együttműködve vagy önállóan is felléphet. A rendkívüli állapot időtartamát egyelőre nem közölték.

Fehéroroszország tagadja felelősségét a ballonok ügyében, és provokációval vádolja Litvániát.

