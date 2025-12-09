Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő

Andrej Babiš kinevezése után
azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.
A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök.
A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Babiš mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát.
A szlovák származású Babiš négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása.
Az ANO megnyerte az október 3-4-i parlamenti választásokat, de egyedül nem volt meg a többsége, ezért
koalícióra lépett az EU-szkeptikus Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal, illetve az éghajlatvédelmi intézkedések és a biciklisávok ellen harcot hirdető Autósokkal.
Babiš Petr Fiala miniszterelnököt váltja, aki egy centrista koalíció élén vezette Csehországot 2021 és 2025 között.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Martin Divisek
