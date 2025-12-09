Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babišt, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Andrej Babiš kinevezése után

azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök.

A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Babiš mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát.

A szlovák származású Babiš négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra, és ez a harmadik kormányfői megbízatása.

Az ANO megnyerte az október 3-4-i parlamenti választásokat, de egyedül nem volt meg a többsége, ezért

koalícióra lépett az EU-szkeptikus Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal, illetve az éghajlatvédelmi intézkedések és a biciklisávok ellen harcot hirdető Autósokkal.

Babiš Petr Fiala miniszterelnököt váltja, aki egy centrista koalíció élén vezette Csehországot 2021 és 2025 között.

