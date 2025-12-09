Itt a fordulat: Magyarországra költözik a stratégiai gázvezeték üzemeltetője

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz - jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában. Az ügy előzménye, hogy egy ukrán energetikai vállalat kezdeményezésére az amszterdami bíróság vagyonzárlatot rendelt el a Gazprom érdekeltségébe tartozó gázvezeték üzemeltetőjének eszközeire.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyebek mellett hangsúlyozta: "A miniszterelnök Washingtonban és itt Moszkvában megkötötte az ahhoz szükséges megállapodásokat, hogy az energia-együttműködésünk zavartalanul tudjon tovább folyni."

Közlése szerint a kormányzat úgy döntött, hogy

a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra.

Hangsúlyozta: az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így

a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.

Így az üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözésével a Török Áramlat vezeték a zavartalanul fog tudni működni az elkövetkezendő időszakban is, erősítette meg.

Az ügy előzménye, hogy Rinat Ahmetov ukrán oligarcha energetikai vállalatának (DTEK) kezdeményezésére az amszterdami bíróság vagyonzárlatot rendelt el a Gazprom érdekeltségébe tartozó Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető társaság (South Stream Transport) eszközeire. A lépés hátterében egy korábbi, 208 millió dolláros kártérítési ítélet áll, amelyet a Krím-félszigeten lévő eszközök elvesztése miatt hoztak Oroszország ellen.

A miniszter ezt követően támogatásáról biztosította a Mol oroszországi beruházásait, s abbéli reményét fejezte ki, hogy ez a történet újabb elemekkel fog majd kiegészülni.

