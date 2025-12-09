  • Megjelenítés
Kivonult a katasztrófavédelem a magyar autópályára: hatalmasak a lángok, három vízsugárral oltanak egy kamiont
Kivonult a katasztrófavédelem a magyar autópályára: hatalmasak a lángok, három vízsugárral oltanak egy kamiont

MTI
Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Hernádnál, ezért a sztráda forgalmát megállították, míg az ellenkező irányban forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 48-as kilométernél a dabasi hivatásos tűzoltók három vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén, illetve több szerkocsi is a helyszínre tart.

Az Útinform azt közölte, hogy a torlódás 2-3 kilométeres,

aki teheti, válassza az 5-ös főutat.

A címlapkép illusztráció.

