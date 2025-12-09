Lezuhant a legendás szovjet óriás: tragédia érte a világ egyik legnagyobb légcsavaros repülőgépét

Holdblog "Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen" "Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...

Ricardo Vasárnap Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Holdblog Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló "...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post

RSM Blog Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat? Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó

Holdblog Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma

Holdblog Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T