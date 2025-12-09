  • Megjelenítés
Lezuhant a legendás szovjet óriás: tragédia érte a világ egyik legnagyobb légcsavaros repülőgépét
Lezuhant a legendás szovjet óriás: tragédia érte a világ egyik legnagyobb légcsavaros repülőgépét

Kedden lezuhant egy orosz An–22-es katonai szállítógép az Ivanovói területen, Moszkvától északkeletre.

A Vesztyi állami televízió értesülései szerint a gépen hétfős személyzet tartózkodott.

A baleset oka, körülményei és a személyzet állapota egyelőre nem ismert.

Az An-22 "Antyej" egy 1960-as, 1970-es években sorozatgyártott, elsősorban katonai célokra használt légcsavaros nehéz szállító repülőgép.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

