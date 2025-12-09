Seperc alatt darabokra hullott a Trump által letárgyalt béke: megindultak a lázadók

Tshisekedi hétfőn a törvényhozás előtt mondott beszédében bírálta Ruandát, alig néhány nappal azután, hogy részt vett a washingtoni aláírási ceremónián. Ruanda egyelőre nem reagált a vádakra, az amerikai külügyminisztérium pedig arra szólította fel az országot, hogy akadályozza meg a helyzet további eszkalálódását.
A hétvégén a Ruanda által támogatott M23 paramilitáris szervezet lázadói a Burundival határos térségben nyomultak előre, és elfoglalták Luvungi települést.
Ruanda tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna a felkelőkkel.
A kongói hadsereg egyes egységei elmenekültek a térségből. Vasárnap összetűzésbe keveredtek a Wazalendo milíciával a közeli Sange városában. A települést bombatalálat vagy gránátbecsapódás érte, a támadásban 36-an vesztették életüket. Egyelőre nem tisztázott, melyik fél nyitott tüzet. Polgárjogi szervezetek által közzétett fényképeken civil áldozatok holttestei láthatók, köztük két kisgyermeké.
Ruanda és Kongó múlt héten Washingtonban megerősítette a júniusban aláírt békemegállapodás iránti elkötelezettségét, és újabb egyezményeket is kötött.
Az amerikai külügyminisztérium szóvivője szerint az Egyesült Államok mélységesen aggódik a kelet-kongói erőszak miatt, amely tömeges lakhelyelhagyást és súlyos szenvedést okoz. A Trump-adminisztráció egy magas rangú tisztviselője elmondta, hogy figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és mindkét féllel egyeztetnek. Hozzátette: az elnök világossá tette, hogy a megállapodások végrehajtása alapján fog ítélni, és azonnali, kézzelfogható eredményeket vár.
Donald Trump korábban az általa lezárt háborúk közé sorolta a Kongói Demokratikus Köztársaság és proxyjai révén Ruanda közötti fegyveres konfliktust. Hétfőn egy másik, Trump által közvetített békemegállapodást is megsértették, amikor Thaiföld és Kambodzsa között újra fellángolt az ellenségeskedés.
Címlapkép forrása: Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images
Olyan mesterterv készül, amitől komoly löketet kapna a brit gazdaság
Nagy szerepet szánnak a nyugdíjpénzeknek.
Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Megjelent a friss adat.
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
A hómennyiség csökkenése gyakorlatilag visszafordíthatatlan.
Magyar üzleti misszió indult Moszkvába – energia és gyógyszeripar a fókuszban
Cél a jó startpozíció.
A Ford és a Renault közösen fog elektromos autót gyártani Európában
2028 elején kerülhet piacra az első modell.
Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
A H200-as mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozóan.
Fellélegezhet Európa? - Szembement a törvényhozás a Pentagon tervével
Két éven belül így is komoly változások lesznek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.