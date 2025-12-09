  • Megjelenítés
Seperc alatt darabokra hullott a Trump által letárgyalt béke: megindultak a lázadók
Seperc alatt darabokra hullott a Trump által letárgyalt béke: megindultak a lázadók

Tovább éleződik a feszültség a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között: Félix Tshisekedi kongói elnök azzal vádolja szomszédját, hogy megszegi a friss, amerikai közvetítéssel létrejött békemegállapodásban vállalt kötelezettségeit – írja a Reuters.

Tshisekedi hétfőn a törvényhozás előtt mondott beszédében bírálta Ruandát, alig néhány nappal azután, hogy részt vett a washingtoni aláírási ceremónián. Ruanda egyelőre nem reagált a vádakra, az amerikai külügyminisztérium pedig arra szólította fel az országot, hogy akadályozza meg a helyzet további eszkalálódását.

A hétvégén a Ruanda által támogatott M23 paramilitáris szervezet lázadói a Burundival határos térségben nyomultak előre, és elfoglalták Luvungi települést.

Ruanda tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna a felkelőkkel.

A kongói hadsereg egyes egységei elmenekültek a térségből. Vasárnap összetűzésbe keveredtek a Wazalendo milíciával a közeli Sange városában. A települést bombatalálat vagy gránátbecsapódás érte, a támadásban 36-an vesztették életüket. Egyelőre nem tisztázott, melyik fél nyitott tüzet. Polgárjogi szervezetek által közzétett fényképeken civil áldozatok holttestei láthatók, köztük két kisgyermeké.

Ruanda és Kongó múlt héten Washingtonban megerősítette a júniusban aláírt békemegállapodás iránti elkötelezettségét, és újabb egyezményeket is kötött.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője szerint az Egyesült Államok mélységesen aggódik a kelet-kongói erőszak miatt, amely tömeges lakhelyelhagyást és súlyos szenvedést okoz. A Trump-adminisztráció egy magas rangú tisztviselője elmondta, hogy figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és mindkét féllel egyeztetnek. Hozzátette: az elnök világossá tette, hogy a megállapodások végrehajtása alapján fog ítélni, és azonnali, kézzelfogható eredményeket vár.

Donald Trump korábban az általa lezárt háborúk közé sorolta a Kongói Demokratikus Köztársaság és proxyjai révén Ruanda közötti fegyveres konfliktust. Hétfőn egy másik, Trump által közvetített békemegállapodást is megsértették, amikor Thaiföld és Kambodzsa között újra fellángolt az ellenségeskedés.

Címlapkép forrása: Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images

