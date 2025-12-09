Váratlan bejelentés Zelenszkijtől: saját béketervet készített Ukrajna - Hamarosan elküldik Donald Trumpnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közzétett nyilatkozatában számolt be arról, hogy megvitatták az ukrán tárgyalócsapattal a londoni, EU-országok nemzetbiztonsági tanácsadói szintjén folytatott munka eredményeit.
Nagyon aktívan dolgozunk a háború lezárását célzó lehetséges lépések minden összetevőjén. Az ukrán és európai komponenseket már jobban kidolgoztuk, és készen állunk bemutatni azokat amerikai partnereinknek"
- jegyezte meg az elnök.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna a közeljövőben kész elküldeni a véglegesített dokumentumokat az Egyesült Államoknak.
Valódi békében vagyunk érdekeltek, és folyamatosan kapcsolatban állunk Amerikával. Ahogy tárgyalócsapatunk partnerei helyesen megjegyzik, minden attól függ, hogy Oroszország kész-e hatékony lépéseket tenni a vérontás megállítására és a háború újbóli kitörésének megakadályozására"
- emelte ki az ukrán vezető.
Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja korábban egy 28 pontos békemegállapodás-tervezetet készített a háború lezárására. A tervezet többek között tartalmazta az ukrán csapatok kivonását a Donyec-medence egyes területeiről, beleértve a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló területeket is, valamint az Ukrán Fegyveres Erők létszámának korlátozását vagy csökkentését.
Az Ukrajna és az EU részéről érkező kritikák után a dokumentumot részben átdolgozták: a korábbi 28 pont helyett most körülbelül 20 pontot tartalmaz.
