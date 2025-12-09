  • Megjelenítés
Váratlan bejelentés Zelenszkijtől: saját béketervet készített Ukrajna - Hamarosan elküldik Donald Trumpnak
Globál

Váratlan bejelentés Zelenszkijtől: saját béketervet készített Ukrajna - Hamarosan elküldik Donald Trumpnak

Portfolio
Ukrajna és európai partnerei véglegesítették a háború lezárását célzó béketervet, amelyet a közeljövőben az Egyesült Államoknak is bemutatnak - tudósított a RBK Ukraina.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közzétett nyilatkozatában számolt be arról, hogy megvitatták az ukrán tárgyalócsapattal a londoni, EU-országok nemzetbiztonsági tanácsadói szintjén folytatott munka eredményeit.

Nagyon aktívan dolgozunk a háború lezárását célzó lehetséges lépések minden összetevőjén. Az ukrán és európai komponenseket már jobban kidolgoztuk, és készen állunk bemutatni azokat amerikai partnereinknek"

- jegyezte meg az elnök.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna a közeljövőben kész elküldeni a véglegesített dokumentumokat az Egyesült Államoknak.

Még több Globál

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Kiderült az igazság a koronavírus-vakcinákról: több millió ember adatait elemezték ki, meghökkentő eredményre jutottak a tudósok

Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester

Valódi békében vagyunk érdekeltek, és folyamatosan kapcsolatban állunk Amerikával. Ahogy tárgyalócsapatunk partnerei helyesen megjegyzik, minden attól függ, hogy Oroszország kész-e hatékony lépéseket tenni a vérontás megállítására és a háború újbóli kitörésének megakadályozására"

- emelte ki az ukrán vezető.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja korábban egy 28 pontos békemegállapodás-tervezetet készített a háború lezárására. A tervezet többek között tartalmazta az ukrán csapatok kivonását a Donyec-medence egyes területeiről, beleértve a jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló területeket is, valamint az Ukrán Fegyveres Erők létszámának korlátozását vagy csökkentését.

Az Ukrajna és az EU részéről érkező kritikák után a dokumentumot részben átdolgozták: a korábbi 28 pont helyett most körülbelül 20 pontot tartalmaz.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility