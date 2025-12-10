Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország

Hamarosan a MiG-29-es repülőgépek már nem fognak szolgálni a Lengyel Légierőnél, lejáró élettartamuk miatt"
- nyilatkozta a védelmi miniszter a közrádióban szerdán.
Tárgyalunk az ukrán féllel a MiG-29-esek átadásáról, de egyúttal technológiák, például drónok Lengyelországba történő átadásáról is egyeztetünk. Ennek a szolidaritásnak kétirányúnak kell lennie"
- tette hozzá.
Lengyelország úgy látja, a szovjet gyártmányú MiG-29-esek modernizációs lehetőségei igencsak kimerültek, a gépek maguk ebben a formában gyorsan elavulttá fognak válni.
A kivont MiG-ek feladatait F-16-os és FA-50-es repülőgépek vennék át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
