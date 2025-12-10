Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország

  • Megjelenítés
Portfolio
Lengyelország arról tárgyal Ukrajnával, hogy átadnák nekik az összes MiG-29-es vadászgépüket, modern ukrán dróntechnológiáért cserébe - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a Reuters cikke szerint.

Hamarosan a MiG-29-es repülőgépek már nem fognak szolgálni a Lengyel Légierőnél, lejáró élettartamuk miatt"

- nyilatkozta a védelmi miniszter a közrádióban szerdán.

Tárgyalunk az ukrán féllel a MiG-29-esek átadásáról, de egyúttal technológiák, például drónok Lengyelországba történő átadásáról is egyeztetünk. Ennek a szolidaritásnak kétirányúnak kell lennie"

- tette hozzá.

Lengyelország úgy látja, a szovjet gyártmányú MiG-29-esek modernizációs lehetőségei igencsak kimerültek, a gépek maguk ebben a formában gyorsan elavulttá fognak válni.

A kivont MiG-ek feladatait F-16-os és FA-50-es repülőgépek vennék át.

