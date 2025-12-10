Kiszivárgott a legújabb ukrajnai béketerv: ez sokaknak nem fog tetszeni - Trump állítólag Magyarország ellenállására is számít

Ignatius a Washington Post hasábjain osztotta meg bennfentes információit a béketerv jelenlegi állapotáról, amely körülbelül 20 pontot tartalmaz. A tervezetről eredetileg az USA és Oroszország kezdett el tárgyalni, majd Ukrajna javaslatára módosították, ezt ismét Oroszországba vitték, ahol újabb javaslatok születtek.

Az aktuális tervről a következő információk jelentek most meg:

Ukrajna 2027-ig belép az Európai Unióba. Ezt az EU egyes tagállamai nyíltan ellenzik, de Ignatius szerint Trump arra számít, hogy Magyarországot, a legnagyobb ellenlábast meg tudja győzni Kijev befogadásáról. Ukrajna számára ez pedig mindenképpen hatalmas győzelem lenne.

Ukrajna az USA-tól és Európától is stabil biztonsági garanciákat kapna – az USA-tól a garanciák egyenértékűek lennének a NATO 5. cikkelyével. A konkrétumok kidolgozása még folyamatban van, de az elv az, hogy a területek feladásáért cserébe Kijev betonstabil védelmet kapna.

Korlátoznák az ukrán haderő létszámát, de megy még a vita ennek pontos méretéről. 600, 800 ezer főről volt eddig szó, ezt Oroszország nem akarta elfogadni, Ukrajna pedig minden korlátozástól ódzkodik.

Hatalmas demilitarizált zóna jönne létre, amely Donyeck megye határán, Zaporizzsja és Herszon városok mentén húzódna. Ide semmilyen nehézfegyvert nem lehetne bevinni és „szigorú" ellenőrzést kapna a régió.

Az USA arról győzködi Ukrajnát, hogy adják fel Donyeck megyét – a Fehér Ház úgy látja, ezt a régiót mindenképp elvesztik majd az ukránok, így legalább nem szenvednek érte annyi katonai veszteséget. Az is felmerült, hogy a jelenleg Ukrajna által irányított térség (Ukrajna északnyugati része) demilitarizált zóna lehetne.

– a Fehér Ház úgy látja, ezt a régiót mindenképp elvesztik majd az ukránok, így legalább nem szenvednek érte annyi katonai veszteséget. Az is felmerült, hogy a jelenleg Ukrajna által irányított térség (Ukrajna északnyugati része) demilitarizált zóna lehetne. Az orosz megszállás alatt lévő Zaporizzsjai Atomerőmű amerikai irányítás alá kerülhet.

Ukrajna masszív mennyiségű befektetést kaphat, részben a befagyasztott orosz jegybanki vagyon felhasználásával – ez a megállapodás konkrétumaitól függően 100-200 milliárd dollár lenne, melyet kiegészítene még egy nagyobb összeg az USA-tól és a Világbanktól.

Mindemellett Oroszország is kapna befektetéseket, újjáépítési segítséget.

Ignatius végül azt javasolja Trump elnöknek, hogy ne próbálja belekényszeríteni Ukrajnát a gyors békekötésbe. Az újságíró szerint ezek a javaslatok jó alapját képezhetik egy megállapodásnak, de érdemes olyan békét kötni, amely egyrészt stabil, másrészt pedig nyújt annyi előnyt Ukrajnának, hogy cserébe hajlandók legyenek elengedni az oroszok által megszállt területeket.

