Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről perce az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Portfolio
Noha az európaiak a következő hétre összehoznának egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, a Fehér Háznak először "válaszokra" van szüksége – jelentette ki Trump tegnap, miután beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel. Az amerikai elnök szerint nem akarják fecsérelni az idejüket, Zelenszkijnek "realisztikusnak kell lennie", és újból felvetette, hogy mikor fognak választásokat tartani Ukrajnában. Az ukrán elnök tegnap nyitottságát fejezte ki ez iránt, az alkotmányos korlátok dacára. Mindeközben az amerikai képviselőház megszavazta a Pentagon következő két évre szóló védelmi költségvetését, amely évi 400 millió dollár katonai segélyt biztosítana Kijevnek. A büdzsét még a szenátusnak jóvá kell hagynia. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Szerdai tudósításunk

