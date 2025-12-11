  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Elképesztő felvételek: lecsaptak az ukrán Sea Babyk, odaveszett a rejtélyes árnyéklotta tankerhajója?
Globál

Elképesztő felvételek: lecsaptak az ukrán Sea Babyk, odaveszett a rejtélyes árnyéklotta tankerhajója?

Portfolio
Úgynevezett "Sea Baby" típusú ukrán haditengerészeti drónok tegnap súlyosan megrongálták az orosz árnyékflotta Dashan nevű olajszállító hajóját a Fekete-tengeren - értesült a Kyiv Independent ukrán biztonsági szolgálati (SZBU) forrásokból.

A Comore-szigeteki felségjelzéssel közlekedő, Oroszország novorosszijszki kikötője felé tartó tartályhajónak ki volt kapcsolva az automatikus azonosítórendszere a találatkor.

A dróncsapás számottevő károkat okozott, a dashan hajófarát hatalmas detonáció érte

az akcióról megosztott felvétel tanúbizonysága szerint. Az ukránok úgy vélik, hogy a Dashan olajtanker üzemképtelenné vált.

Az SZBU mintegy 30 millió dollárra becsüli a hajó értékét, amely egyetlen út során körülbelül 60 millió dollárnyi olajszármazékot tudott szállítani. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Svájc korábban szankciókkal sújtotta a hajót, mivel kikapcsolt azonosítórendszerrel fuvarozott orosz olajat.

Az ukrán biztonsági szolgálati forrás szerint ez már a harmadik árnyékflottához tartozó tartályhajó két héten belül, amelyet sikerült működésképtelenné tenniük.

A szolgálat közölte, folytatják az orosz olajbevételek aláásására irányuló műveleteket.

Ivan Sztupak, az SZBU egykori tisztje szerint a kampány célja, hogy elriassza a hajótulajdonosokat a fekete-tengeri orosz kikötők felkeresésétől.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility