Elképesztő felvételek: lecsaptak az ukrán Sea Babyk, odaveszett a rejtélyes árnyéklotta tankerhajója?

A Comore-szigeteki felségjelzéssel közlekedő, Oroszország novorosszijszki kikötője felé tartó tartályhajónak ki volt kapcsolva az automatikus azonosítórendszere a találatkor.

A dróncsapás számottevő károkat okozott, a dashan hajófarát hatalmas detonáció érte

az akcióról megosztott felvétel tanúbizonysága szerint. Az ukránok úgy vélik, hogy a Dashan olajtanker üzemképtelenné vált.

Az SZBU mintegy 30 millió dollárra becsüli a hajó értékét, amely egyetlen út során körülbelül 60 millió dollárnyi olajszármazékot tudott szállítani. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Svájc korábban szankciókkal sújtotta a hajót, mivel kikapcsolt azonosítórendszerrel fuvarozott orosz olajat.

Az ukrán biztonsági szolgálati forrás szerint ez már a harmadik árnyékflottához tartozó tartályhajó két héten belül, amelyet sikerült működésképtelenné tenniük.

A szolgálat közölte, folytatják az orosz olajbevételek aláásására irányuló műveleteket.

Ivan Sztupak, az SZBU egykori tisztje szerint a kampány célja, hogy elriassza a hajótulajdonosokat a fekete-tengeri orosz kikötők felkeresésétől.

