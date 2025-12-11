  • Megjelenítés
Felhívta Vlagyimir Putyin Donald Trump legnagyobb ellenségét, és támogatást ígért neki
Felhívta Vlagyimir Putyin Donald Trump legnagyobb ellenségét, és támogatást ígért neki

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön telefonon egyeztetett Nicolás Maduro venezuelai államfővel, és arról biztosította partnerét, hogy Moszkva a fokozódó külső nyomás ellenére is támogatni fogja a caracasi vezetést – közölte a Kreml.

A Kreml közleménye szerint

a két vezető megerősítette szándékát a stratégiai partnerségi megállapodás végrehajtására,

valamint a gazdasági és energetikai ágazatban tervezett közös projektek megvalósítására.

Azt nem konkretizálták, ez pontosan mit jelent.

Madurót Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben többször is távozásra szólította fel, közben az Egyesült Államok jelentős katonai erőt vont össze a Karib-térségben. Oroszország legalább egy - vélhetően fegyvereket szállító - katonai repülőgépet küldött Caracasba az elmúlt hetekben.

