Határozott üzenet érkezett az ukrajnai béketervről: csak egy újabb budapesti memorandumot ne!

Nausėda Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az Ukrajnát támogató országok, a „tettre készek koalíciójának” vezetőivel találkozott.

Itt az ideje, hogy határozottan kiálljunk Ukrajna mellett, és megerősítsük tárgyalási pozícióját – Ukrajna és Európa biztonsága érdekében. A tűzszünetnek kell az első helyen állnia

– írta X-oldalán a litván elnök.

Minden béketervnek erős, jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat kell tartalmaznia – nem lehet egy újabb budapesti memorandum. Ukrajna területét, szuverenitását vagy nemzetközi jogát illetően nem lehet engedményeket tenni

– tette hozzá Nausėda.

Az úgynevezett budapesti memorandumot 1994-ben írta alá Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával, illetve Oroszországgal. A megállapodás értelmében

a három posztszovjet köztársaság a szovjet korból megmaradt atomarzenálját átadta Oroszországnak, cserébe utóbbi, valamint a két nyugati nagyhatalom garantálta szuverenitásukat és területi integritásukat.

A Krím 2014-es megszállásával azonban Oroszország megszegte az egyezményt Ukrajnával szemben, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, illetve a memorandumhoz később csatlakozó Franciaország és Kína pedig nem léptek fel az orosz agresszió ellen.

