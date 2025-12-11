  • Megjelenítés
Hirtelen felbukkant a NATO partjainál a Krasznodár: több napon át tartó katonai művelet kezdődött
Globál

Hirtelen felbukkant a NATO partjainál a Krasznodár: több napon át tartó katonai művelet kezdődött

MTI
Napokig követett egy orosz tengeralattjárót a brit királyi haditengerészet (Royal Navy) Nagy-Britannia partjai közelében.

A Royal Navy csütörtöki beszámolója szerint a művelet három napig tartott, és a Krasznodar nevű, a NATO besorolása alapján Kilo osztályú orosz tengeralattjáró ezalatt az Északi-tengerről a Doveri-szoroson át a La Manche csatornára hajózott.

A Kilo osztályba tartozó hajók nem nukleáris, hanem dízel-elektromos meghajtású támadó tengeralattjárók.

A brit haditengerészet hangsúlyozta csütörtöki tájékoztatásában, hogy a Krasznodar a viharos időjárás ellenére végig a felszínen haladt, és útján a Tidesurge nevű, logisztikai és műveleti támogatásra, illetve üzemanyag-utántöltésre kialakított brit hadihajó kísérte.

A brit hajó fedélzetén volt a 814-es számú haditengerészeti légiszázad egyik Merlin típusú helikoptere.

Ezt a helikoptertípust elsődlegesen tengeralattjárók elleni műveletekre fejlesztették ki, de alkalmas kutató-mentő feladatokra, teher- és csapatszállításra, valamint tengeri járőrözésre is.

A Royal Navy csütörtöki tájékoztatásának megfogalmazása szerint a helikopter a művelet ideje alatt a Tidesurge fedélzetén maradt,

de személyzete felkészült "tengeralattjáró-ellenes műveletek" végrehajtására, ha a Krasznodar a felszín alá merült volna.

A beszámoló szerint a brit hadihajó Franciaország északnyugati partvidékéig követte a Krasznodart és az orosz tengeralattjárót kísérő, Altáj nevű vontatóhajót, és a követési feladatokat itt átadta "egy NATO-szövetséges országnak".

A brit haditengerészet csütörtöki tájékoztatása felidézi a londoni védelmi minisztérium minapi beszámolóját arról, hogy az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.

