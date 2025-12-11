Hónapok óta titokban fejlesztették: csütörtöktől elérhető a ChatGPT új szupermodellje

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az új modell az elődeihez képest

jobban teljesít táblázatok létrehozásában, prezentációk készítésében, képek értelmezésében, kódírásban és hosszabb szövegek feldolgozásában.

A GPT-5.2 csütörtöktől elérhető az OpenAI ChatGPT chatbotjában és alkalmazásprogramozási interfészén (API) keresztül.

A bejelentés alig néhány héttel a GPT-5.1 modell bevezetése után történt. Az OpenAI versenytársai, az Anthropic és a Google szintén új modelleket mutattak be a múlt hónapban, ami arra késztette a vállalatot, hogy

"vörös riasztást" hirdessen a ChatGPT fejlesztésére és más projektek háttérbe szorítására.

"A vörös riasztást azért jelentettük be, hogy jelezzük a vállalatnak, hogy az erőforrásokat egy adott területre kívánjuk összpontosítani. Ez egy módja annak, hogy meghatározzuk a prioritásokat és azokat a dolgokat, amelyek háttérbe szorulhatnak" - nyilatkozta Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az OpenAI közlése szerint a GPT-5.2 három változatban lesz elérhető: Instant, Thinking és Pro verzióban. Az Instant gyorsabb írásban és információkeresésben, a Thinking jobban teljesít strukturált munkákban, mint a kódolás és tervezés, míg a Pro a legpontosabb válaszokat adja a nehéz kérdésekre.

Ez már sok-sok hónapja fejlesztés alatt áll"

- mondta Simo.

Bár büszkék vagyunk arra, hogy gyorsan tudunk új modelleket kiadni, ez a konkrét integráció már régóta készül."

