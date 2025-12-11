Hónapok óta titokban fejlesztették: csütörtöktől elérhető a ChatGPT új szupermodellje

Az új modell az elődeihez képest
jobban teljesít táblázatok létrehozásában, prezentációk készítésében, képek értelmezésében, kódírásban és hosszabb szövegek feldolgozásában.
A GPT-5.2 csütörtöktől elérhető az OpenAI ChatGPT chatbotjában és alkalmazásprogramozási interfészén (API) keresztül.
A bejelentés alig néhány héttel a GPT-5.1 modell bevezetése után történt. Az OpenAI versenytársai, az Anthropic és a Google szintén új modelleket mutattak be a múlt hónapban, ami arra késztette a vállalatot, hogy
"vörös riasztást" hirdessen a ChatGPT fejlesztésére és más projektek háttérbe szorítására.
"A vörös riasztást azért jelentettük be, hogy jelezzük a vállalatnak, hogy az erőforrásokat egy adott területre kívánjuk összpontosítani. Ez egy módja annak, hogy meghatározzuk a prioritásokat és azokat a dolgokat, amelyek háttérbe szorulhatnak" - nyilatkozta Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón.
Az OpenAI közlése szerint a GPT-5.2 három változatban lesz elérhető: Instant, Thinking és Pro verzióban. Az Instant gyorsabb írásban és információkeresésben, a Thinking jobban teljesít strukturált munkákban, mint a kódolás és tervezés, míg a Pro a legpontosabb válaszokat adja a nehéz kérdésekre.
Ez már sok-sok hónapja fejlesztés alatt áll"
- mondta Simo.
Bár büszkék vagyunk arra, hogy gyorsan tudunk új modelleket kiadni, ez a konkrét integráció már régóta készül."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
