Körvonalazódik Ukrajna tűzszüneti térképe: Zelenszkij elmondta, hol húznák meg a vonalakat

Zelenszkij szerint Washington egy kompromisszummal állt elő Ukrajna számára:
a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt részeiből létrehoznának egy „szabad gazdasági zónát”.
Ez elsősorban Donyeck megye nyugati területeit érintené, amelynek megszerzése Oroszország egyik legfontosabb célja, és Moszkva az egyik legfőbb követelése az, hogy egy békeszerződés tartalmazza ezeknek a területeknek az átadását.
Úgy látják, hogy az ukrán csapatok kivonulnak Donyeck megyéből, és a kompromisszum állítólag abban áll, hogy az orosz csapatok nem lépnek be Donyeck megye ezen részébe. Nem tudják, hogy ki fogja kormányozni ezt a területet
– mondta, hozzátéve, hogy Oroszország „demilitarizált övezetként” emlegeti.
Zelenszkij szerint azonban még mindig nincs egyetértés a területi kérdésben, és az ukránoknak népszavazáson kellene szavazniuk bármilyen területi engedményről.
Az ukrán elnök hozzátette, az amerikaiakkal való megbeszélések részét képezte az orosz hadsereg kivonulása az északkeleti Harkiv és Szumi, valamint a délkeleti Dnyipropetrovszk megyéből.
A részben megszállt déli Zaporizzsja és Herszon megyékben a kontaktvonalakat ott fagyasztanák be, ahol vannak – tette hozzá.
Az Egyesült Államok felajánlotta a Zaporizzsjai Atomerőmű lehetséges közös irányítását is, amely most orosz megszállás alatt működik.
Címlapkép forrása: Toby Melville - WPA/Getty Images
