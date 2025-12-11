Európát pofonvágta az Egyesült Államok azzal, hogy felvetette a „Core 5” szervezését, melyben a világ legnagyobb hatalmait hoznák egy tető alá a G7 / G8 mintájára – idézi Dmitrij Medvegyev volt orosz elnököt a TASZSZ.

Néhány órája derült ki, hogy a Fehér Házban tárgyaltak egy ötletet, melynek lényege az lenne, hogy szerveznek a G7 mintájára egy „munkacsoportot,” melynek 5 olyan tagja van, amely Washington szerint a világ legfontosabb gazdasági, politikai és katonai hatalma jelenleg. Az 5 tag az USA, Kína, India, Oroszország és Japán – európai országok nincsenek közülük.

Ez az ötlet egy hatalmas pofon (vagy inkább seggberúgás) a hanyatló Európának, főleg Britanniának, Franciaországnak és Németországnak”

– reagálta a hírre Dmitrij Medvegyev orosz nemzetbiztongási vezető.

Nincs rátok szükségünk. Megoldjuk nélkületek, ti már nem számítotok”

– üzeni Medvegyev szerint az USA európai szövetségeseinek azzal, hogy egyáltalán felmerült a projekt ötlete.

A „Core 5” néven felmerült projekt elvileg csak ötlet szintjén létezik, a megvalósítás felé (még?) nem történtek konkrét lépések.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain