Megszületett a döntés Amerika védelmével kapcsolatban: rekordmagas összeg ment át a Képviselőházon, Ukrajna is segítséget kap
Megszületett a döntés Amerika védelmével kapcsolatban: rekordmagas összeg ment át a Képviselőházon, Ukrajna is segítséget kap

Portfolio
Az amerikai képviselőház rekordösszegű, 901 milliárd dolláros védelmi költségvetést fogadott el. A National Defense Authorization Actet (NDAA) 312–112 arányban szavazták meg, így a törvényjavaslat a szenátus elé kerül, ahol várhatóan jövő héten szintén jóváhagyják majd.

A törvényjavaslat jelentős támogatást nyújt Ukrajnának is:

a következő két évben évente 400 millió dollár katonai segítséget biztosít az országnak, és további intézkedéseket tartalmaz Európa védelmének megerősítésére.

A vasárnap nyilvánosságra hozott, 3086 oldalas átfogó törvényjavaslat számos, a katonák életkörülményeit javító intézkedést is tartalmaz. A szolgálatot teljesítők 4 százalékos fizetésemelésben részesülnek, és fejlesztik a laktanyai elhelyezési körülményeket is.

A szokásos védelmi beszerzésekre, valamint olyan riválisokkal való versengésre vonatkozó rendelkezések mellett, mint Kína és Oroszország, az idei törvényjavaslat külön figyelmet fordít néhány, Trump által ellenzett program megszüntetésére. Ilyenek például a "sokszínűségi, méltányossági és befogadási képzések" leállítására irányuló intézkedések.

Trump májusban 892,6 milliárd dolláros nemzeti védelmi költségvetést kért a kongresszustól a 2026-os pénzügyi évre, ami nominálisan megegyezik a 2025-ös szinttel. A képviselőház által elfogadott törvény ezt az összeget rögzítette, míg a szenátus 925 milliárd dollár katonai kiadást engedélyezett volna.

Az NDAA azon kevés jelentős jogszabály egyike, amelyet a kongresszus minden évben elfogad, és a törvényhozók büszkék rá, hogy 1961 óta egyetlen év sem maradt ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

