Megszületett a döntés: odacsap Donald Trump Venezuelának

Az érintett személyek között szerepel Maduro feleségének, Cilia Floresnek három unokaöccse: Efrain Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas és Carlos Erik Malpica Flores. Az első kettőt 2016-ban kokainkereskedelemmel vádolták meg az USA-ban, míg Malpica Flores a venezuelai állami olajvállalathoz (PDVSA) kötődik. Biden elnök korábban enyhített a velük szembeni szankciókon egy fogolycserét követően. A szankciók Ramon Carretero Napolitano panamai üzletembert is érintik, aki az olajiparban tevékenykedik.
Az intézkedések hat hajózási vállalatot is célba vesznek, amelyek venezuelai olajat szállítanak:
ezek a Myra Marine Limited, az Arctic Voyager Incorporated, a Poweroy Investment Limited, a Ready Great Limited, a Sino Marine Services Limited és a Full Happy Limited.
A szankciók alá helyezett személyek és vállalatok nem férhetnek hozzá az amerikai bankrendszerhez, valamint az USA érdekeltségeit érintő pénzügyi rendszerekhez. Emellett nem használhatják az amerikai üzleti kapcsolataikat és vagyonukat sem.
A szankciókat Scott Bessent pénzügyminiszter jelenti majd be hivatalosan, a cél a Maduro elnökre való nyomásgyakorlás lesz.
Az USA nemrég lefoglalt egy venezuelai nyersolajat szállító hajót is, amely szerepelt a pénzügyminisztérium szankciós listáján.
