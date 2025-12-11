  • Megjelenítés
Megszületett a döntés: odacsap Donald Trump Venezuelának
Megszületett a döntés: odacsap Donald Trump Venezuelának

A Trump-adminisztráció új szankciókat vezetett be Nicolás Maduro venezuelai diktátor három unokaöccse, egy hozzá közel álló üzletember és hat, venezuelai olajat szállító vállalat ellen - tudta meg az Axios.

Az érintett személyek között szerepel Maduro feleségének, Cilia Floresnek három unokaöccse: Efrain Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas és Carlos Erik Malpica Flores. Az első kettőt 2016-ban kokainkereskedelemmel vádolták meg az USA-ban, míg Malpica Flores a venezuelai állami olajvállalathoz (PDVSA) kötődik. Biden elnök korábban enyhített a velük szembeni szankciókon egy fogolycserét követően. A szankciók Ramon Carretero Napolitano panamai üzletembert is érintik, aki az olajiparban tevékenykedik.

Az intézkedések hat hajózási vállalatot is célba vesznek, amelyek venezuelai olajat szállítanak:

ezek a Myra Marine Limited, az Arctic Voyager Incorporated, a Poweroy Investment Limited, a Ready Great Limited, a Sino Marine Services Limited és a Full Happy Limited.

A szankciók alá helyezett személyek és vállalatok nem férhetnek hozzá az amerikai bankrendszerhez, valamint az USA érdekeltségeit érintő pénzügyi rendszerekhez. Emellett nem használhatják az amerikai üzleti kapcsolataikat és vagyonukat sem.

A szankciókat Scott Bessent pénzügyminiszter jelenti majd be hivatalosan, a cél a Maduro elnökre való nyomásgyakorlás lesz.

Az USA nemrég lefoglalt egy venezuelai nyersolajat szállító hajót is, amely szerepelt a pénzügyminisztérium szankciós listáján.

