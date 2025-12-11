Sorra kapja a pofonokat Ukrajna egyik legfőbb támogatója: már a tárgyalóasztalnál sem szorítanak neki helyet

Hétfőn Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetője, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos amerikai elképzelésekről tárgyaljanak. Az eseményre nem hívták meg Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, aki májusban még a másik négy vezetővel együtt volt Kijevben.
Ez már nem az első fontos megbeszélés, amiből kimarad Tusk: november 23-án például a genfi tárgyalásokra nem hívták meg.
Lengyelország Ukrajna egyik legfőbb támogatója a háború kitörése óta, 1 millió ukrán menekültet fogadott be, és az egész NATO-ban GDP-arányosan ő költ legtöbbet védelemre, ezért súlyos pofont jelent számára, hogy kihagyják az Ukrajna jövőjét érintő megbeszélésekről.
Donald Tusknak Donald Trump amerikai elnökhöz sincsen bejárása, szemben Karol Nawrocki lengyel államfővel, aki szoros viszonyt ápol amerikai kollégájával. Tusk számára ez azért kellemetlen, mert Nawrocki a vezető ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott jelölt, és nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy keresztbe tegyen a kormánynak.
Jacek Saryusz-Wolski, Nawrocki külpolitikai tanácsadója szerint mivel Tusknak nincs csatornája Trumphoz, nem tud semmi különlegeset hozzáadni a magas szintű nyugati tárgyalásokhoz, és Varsó csak követni tudja azt, amit London, Párizs és Berlin letárgyalt Washingtonnal.
Bronisław Komorowski volt lengyel államfő, Tusk szövetségese viszont azt mondja, geopolitikai realitás és nem diplomáciai kudarc, hogy Lengyelországot kihagyják az európai tárgyalásokból. Komorowski szerint minden szempontból Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a három legnagyobb európai hatalom, Lengyelország gyengébb, és szerepének „összhangban kell lennie valódi súlyával”.
Címlapkép forrása: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images
