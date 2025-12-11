  • Megjelenítés
Sorra kapja a pofonokat Ukrajna egyik legfőbb támogatója: már a tárgyalóasztalnál sem szorítanak neki helyet
Globál

Sorra kapja a pofonokat Ukrajna egyik legfőbb támogatója: már a tárgyalóasztalnál sem szorítanak neki helyet

Portfolio
Miközben korábban kihagyhatatlan volt az ukrajnai háborúval kapcsolatos európai tárgyalásokból, mostanában egyre több fontos megbeszélésből marad ki Lengyelország – írja a Politico.

Hétfőn Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetője, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos amerikai elképzelésekről tárgyaljanak. Az eseményre nem hívták meg Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, aki májusban még a másik négy vezetővel együtt volt Kijevben.

Ez már nem az első fontos megbeszélés, amiből kimarad Tusk: november 23-án például a genfi tárgyalásokra nem hívták meg.

Lengyelország Ukrajna egyik legfőbb támogatója a háború kitörése óta, 1 millió ukrán menekültet fogadott be, és az egész NATO-ban GDP-arányosan ő költ legtöbbet védelemre, ezért súlyos pofont jelent számára, hogy kihagyják az Ukrajna jövőjét érintő megbeszélésekről.

Donald Tusknak Donald Trump amerikai elnökhöz sincsen bejárása, szemben Karol Nawrocki lengyel államfővel, aki szoros viszonyt ápol amerikai kollégájával. Tusk számára ez azért kellemetlen, mert Nawrocki a vezető ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott jelölt, és nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy keresztbe tegyen a kormánynak.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot

Kimondta a NATO vezetője: mi vagyunk Oroszország következő célpontja!

Jacek Saryusz-Wolski, Nawrocki külpolitikai tanácsadója szerint mivel Tusknak nincs csatornája Trumphoz, nem tud semmi különlegeset hozzáadni a magas szintű nyugati tárgyalásokhoz, és Varsó csak követni tudja azt, amit London, Párizs és Berlin letárgyalt Washingtonnal.

Bronisław Komorowski volt lengyel államfő, Tusk szövetségese viszont azt mondja, geopolitikai realitás és nem diplomáciai kudarc, hogy Lengyelországot kihagyják az európai tárgyalásokból. Komorowski szerint minden szempontból Nagy-Britannia, Franciaország és Németország a három legnagyobb európai hatalom, Lengyelország gyengébb, és szerepének „összhangban kell lennie valódi súlyával”.

Címlapkép forrása: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility