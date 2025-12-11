Végre egy hullámhosszra került Moszkva és Washington? – Megszólalt Putyin embere az ukrajnai békéről

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések során sikerült tisztázni minden félreértést az ukrajnai kérdésben - írja Reuters.

Lavrov csütörtöki nyilatkozatában a hónap elején lezajlott tárgyalásokra hivatkozott, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff vezette amerikai küldöttség vett részt.

A Kreml korábban konstruktívnak minősítette a december 2-i találkozót, amelyen Witkoff mellett Jared Kushner, Donald Trump veje is jelen volt. Ugyanakkor áttörés továbbra sem született az ukrajnai konfliktus rendezésében.

Lavrov szerint a mostani megbeszélések

megerősítették azokat a kölcsönös megállapodásokat, amelyek Putyin és Donald Trump augusztusi, alaszkai csúcstalálkozóján körvonalazódtak.

Az amerikaiakkal folytatott ukrajnai tárgyalásainkon személyes meggyőződésem szerint sikerült feloldani a félreértéseket és a kommunikációs problémákat

- fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Hozzátette, hogy Oroszország egy átfogó dokumentumcsomagot szeretne. Ennek célja, hogy hosszú távú, fenntartható békét szavatoljon Ukrajnában, és valamennyi érintett fél számára biztonsági garanciákat nyújtson.

További javaslatokat közvetítettünk amerikai kollégáink felé a kollektív biztonsági garanciákkal kapcsolatban - tette hozzá Lavrov, majd kijelentette: "Tisztában vagyunk azzal, hogy amikor a biztonsági garanciákról tárgyalunk, nem korlátozódhatunk kizárólag Ukrajnára".

Az orosz külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva nem fogadja el Ukrajna NATO-tagságát, és védelmet követel az országban élő, oroszajkú kisebbség számára.

