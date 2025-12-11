  • Megjelenítés
Végre egy hullámhosszra került Moszkva és Washington? – Megszólalt Putyin embere az ukrajnai békéről
Globál

Végre egy hullámhosszra került Moszkva és Washington? – Megszólalt Putyin embere az ukrajnai békéről

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetések során sikerült tisztázni minden félreértést az ukrajnai kérdésben - írja Reuters.

Lavrov csütörtöki nyilatkozatában a hónap elején lezajlott tárgyalásokra hivatkozott, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff vezette amerikai küldöttség vett részt.

A Kreml korábban konstruktívnak minősítette a december 2-i találkozót, amelyen Witkoff mellett Jared Kushner, Donald Trump veje is jelen volt. Ugyanakkor áttörés továbbra sem született az ukrajnai konfliktus rendezésében.

Lavrov szerint a mostani megbeszélések

megerősítették azokat a kölcsönös megállapodásokat, amelyek Putyin és Donald Trump augusztusi, alaszkai csúcstalálkozóján körvonalazódtak.

Még több Globál

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Elképesztő felvételek: lecsaptak az ukrán Sea Babyk, odaveszett a rejtélyes árnyékflotta tankerhajója?

Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók

Az amerikaiakkal folytatott ukrajnai tárgyalásainkon személyes meggyőződésem szerint sikerült feloldani a félreértéseket és a kommunikációs problémákat

- fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Hozzátette, hogy Oroszország egy átfogó dokumentumcsomagot szeretne. Ennek célja, hogy hosszú távú, fenntartható békét szavatoljon Ukrajnában, és valamennyi érintett fél számára biztonsági garanciákat nyújtson.

További javaslatokat közvetítettünk amerikai kollégáink felé a kollektív biztonsági garanciákkal kapcsolatban

- tette hozzá Lavrov, majd kijelentette: "Tisztában vagyunk azzal, hogy amikor a biztonsági garanciákról tárgyalunk, nem korlátozódhatunk kizárólag Ukrajnára".

Az orosz külügyminiszter leszögezte, hogy Moszkva nem fogadja el Ukrajna NATO-tagságát, és védelmet követel az országban élő, oroszajkú kisebbség számára.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility