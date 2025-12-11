  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentette: az ukrán nép fog dönteni a Donbasz sorsáról - népszavazás vagy választás jöhet
Globál

Zelenszkij bejelentette: az ukrán nép fog dönteni a Donbasz sorsáról - népszavazás vagy választás jöhet

Portfolio
Lehet, hogy Ukrajna keleti területeinek hovatartozásáról végül népszavazás fog dönteni - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg cikke szerint.

Az ukrán elnök csütörtökön újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

Az oroszok az egész Donbaszt akarják - mi ezt nem fogadjuk el. Úgy gondolom, hogy az ukrán népnek kell válaszolnia erre a kérdésre. Akár választások, akár népszavazás formájában, az ukrán népnek hallatnia kell a hangját."

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a keleti Donbaszból, amely magában foglalja a donyecki és luhanszki régiók azon területeit, amelyeket az orosz hadsereg nem tudott elfoglalni a közel négy éve tartó invázió során. Zelenszkij tárgyalásokat folytat a Trump-adminisztráció legújabb békejavaslatáról, de kitart amellett, hogy Ukrajna nem fogja átadni ezeket a területeket az oroszoknak.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Serdar Ozsoy/Getty Images

