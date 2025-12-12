Áll a bál egy hamisított háborús térkép miatt: milliók úsztak el, neves elemzőház került célkeresztbe

A Polymarket egy népszerű online fogadóiroda, ahol szinte bármire lehet pénzt tenni, az amerikai választások vagy éppen a magyar politikai események kapcsán is gyakran találkozni vele.

Az oldalon lehetett egyebek mellett arra is fogadni, hogy az ukrán fronton elfoglalja-e az orosz hadsereg Mirnohradot november 15-éig – mivel erre ekkora nem mutatkozott kifejezetten nagy esély, hatalmas szorzóval nyerhettek azok, akik arra raktak pénzt, hogy orosz kézre kerül a donyecki város.

Mirnohrad még mindig nem esett el, a Polymarket mégis kifizetett több mint 1 millió dollárt azoknak, akik arra fogadtak, hogy november 15-ig orosz kézre kerül Mirnohrad.

Mint kiderült, az ügy hátterében az állt, hogy a Polymarket az amerikai amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt térképei alapján determinálja a háborús eseményeket,

az ISW egyik munkatársa pedig váratlanul berajzolta Mirnohrad nagy részét az oroszoknak a térképen, mielőtt lejárt volna a fogadás.

Az ISW a térképet módosító munkatársat azonnal kirúgta, a módosítást visszavonta. A Responsible Statecraft erősen utalt rá, hogy a férfi maga is fogadhatott a Polymarketen és ezért született meg az engedély nélküli módosítás, de erre nincs bizonyíték. Azok, akik elvesztették a fogadást, dühösek és az ISW-t hibáztatják pénzük elvesztése miatt.

Az ISW később azt nyilatkozta, hogy soha nem járultak hozzá ahhoz, hogy a térképeiket online fogadáshoz használják.

