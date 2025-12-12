  • Megjelenítés
Áll a bál egy hamisított háborús térkép miatt: milliók úsztak el, neves elemzőház került célkeresztbe
Globál

Áll a bál egy hamisított háborús térkép miatt: milliók úsztak el, neves elemzőház került célkeresztbe

Portfolio
Fogadási botrány kereszttüzében találta magát az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt, amiért az egyik alkalmazottjuk engedély nélkül módosított egy térképet, majd a Polymarket nevű online kaszinóban hatalmas összeget fizettek ki a hamis jelentés mentén – írta meg a Responsible Statecraft.

A Polymarket egy népszerű online fogadóiroda, ahol szinte bármire lehet pénzt tenni, az amerikai választások vagy éppen a magyar politikai események kapcsán is gyakran találkozni vele.

Az oldalon lehetett egyebek mellett arra is fogadni, hogy az ukrán fronton elfoglalja-e az orosz hadsereg Mirnohradot november 15-éig – mivel erre ekkora nem mutatkozott kifejezetten nagy esély, hatalmas szorzóval nyerhettek azok, akik arra raktak pénzt, hogy orosz kézre kerül a donyecki város.

Mirnohrad még mindig nem esett el, a Polymarket mégis kifizetett több mint 1 millió dollárt azoknak, akik arra fogadtak, hogy november 15-ig orosz kézre kerül Mirnohrad.

Mint kiderült, az ügy hátterében az állt, hogy a Polymarket az amerikai amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt térképei alapján determinálja a háborús eseményeket,

Még több Globál

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Állítólag hatalmas ellentámadást kezdtek az ukránok: szétverték az oroszokat Kupjanszknál, teljesen elvágták a várost

Reagáltak az oroszok a legújabb béketervre: „ez egész egyszerűen abszurd, ennek köze nincs a valósághoz”

az ISW egyik munkatársa pedig váratlanul berajzolta Mirnohrad nagy részét az oroszoknak a térképen, mielőtt lejárt volna a fogadás.

Az ISW a térképet módosító munkatársat azonnal kirúgta, a módosítást visszavonta. A Responsible Statecraft erősen utalt rá, hogy a férfi maga is fogadhatott a Polymarketen és ezért született meg az engedély nélküli módosítás, de erre nincs bizonyíték. Azok, akik elvesztették a fogadást, dühösek és az ISW-t hibáztatják pénzük elvesztése miatt.

Az ISW később azt nyilatkozta, hogy soha nem járultak hozzá ahhoz, hogy a térképeiket online fogadáshoz használják.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Kiderült az igazság: semmi nem volt igaz a lelőtt F-35-ösökről szóló jelentésben - Nyíltan beismerték a hazugságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility