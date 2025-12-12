Az egyik legnagyobb orosz győzelmet jelentette be a Kreml, de van itt egy fordulat

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 11-én virtuális megbeszélést tartott az orosz Egyesített Erők különböző szintű parancsnokaival. A találkozón Szergej Medvegyev altábornagy, a Déli Erőcsoport parancsnoka azt állította, hogy a 3. összfegyvernemi hadsereg alakulatai elfoglalták Sziverszket. Igor Kuzmenkov altábornagy szerint az orosz erők északról és délről megkerülték a várost, elvágták az ukrán utánpótlási vonalakat, és a drónok, a tüzérség, valamint a légicsapások fokozott alkalmazásával igyekeztek elkerülni a városi harcokat.

A december 11-én közzétett geolokalizált felvételek alapján az orosz erők nagy valószínűséggel elfoglalták Sziverszk keleti részét.

A város nyugati felének orosz kézre kerülését azonban egyelőre semmi sem igazolja.

Zaporozsec Dmitro ukrán alezredes, a 11. hadtest szóvivője cáfolta az orosz állításokat, és közölte, hogy a harcok a település egész területén folytatódnak. Kijev szerint az orosz csapatok a tartósan rossz időjárást kihasználva kis csoportokban szivárognak be a városba, látványosan zászlókat tűznek ki, hogy információs győzelmeket érjenek el, miközben nem alakítanak ki tartós védelmi állásokat. Egyes orosz milbloggerek december 10-én és 11-én szintén elismerték, hogy ukrán erők továbbra is jelen vannak Sziverszkben, ugyanakkor azt állították, hogy az orosz hadsereg a város legalább 90 százalékát ellenőrzi.

A Kreml Sziverszk állítólagos elestét a Szlovjanszk elleni csata kezdeteként próbálja beállítani. Olyan hadműveletről beszél, amelynek megindításához a terepen még nem teremtették meg a feltételeket. Medvegyev azt állította Putyinnak, hogy Sziverszk elfoglalása megteremti a feltételeket a Szlovjanszk irányába történő orosz előrenyomuláshoz. ez a város Donyeck megye északi részén húzódó ukrán védelmi vonal legészakibb erődített települése.

Az orosz erők azonban legkorábban hónapok múlva lennének képesek átfogó támadást indítani a háború előtt még 100 ezer főnél is népesebb település ellen. Ehhez vagy be kellene fejezniük Limán elfoglalását, majd megtenniük a mintegy 14 kilométeres távolságot Limántól Szlovjanszkig, beleértve a Sziverszkij Donyec folyó átkelését, vagy Sziverszktől kiindulva kellene előrenyomulniuk a körülbelül 30 kilométeres útvonalon. Mindkét irányban évek óta zajlanak az orosz hadműveletek. Az orosz erők 2022 júliusa, Szeverodonyeck és Liszicsanszk eleste óta próbálnak Sziverszk felé előrenyomulni, és

körülbelül 41 hónapba telt, mire Liszicsanszk nyugati külterületéről elérték Sziverszk központját.

Limánt az ukrán erők 2022 októberében szabadították fel sikeres ellentámadásuk során, az orosz hadsereg pedig azóta próbálja visszafoglalni a települést.

3/ Ukrainian forces recently advanced near Pokrovsk. Russian forces recently advanced near Siversk.Russian Offensive Campaign Assessment, Dec. 11, 2025: https://t.co/mO7uxFlYCe pic.twitter.com/unv2F7hSEN https://t.co/mO7uxFlYCe — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 12, 2025

Még ha az oroszoknak sikerülne is valamelyik irányban áttörniük, a jelenlegi ütem alapján valószínűleg legalább egy évre lenne szükségük ahhoz, hogy elérjék Szlovjanszkot. Az orosz hadseregnek korábban is több hónapra volt szüksége a viszonylag nagyobb városok, például Bahmut, Csasziv Jar vagy Pokrovszk elfoglalásához. Pokrovszk esetében a harcok jelenleg is tartanak, a település teljes orosz ellenőrzése még nem valósult meg.

A Kreml azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az orosz erők közvetlenül fenyegetik az ukrán védelmi vonal északi szakaszát, és a teljes fronton egyszerre érnek el jelentős előrelépéseket. Putyin december 11-i megbeszélése illeszkedik abba a mintázatba, amelyben

az elmúlt hetekben magas rangú orosz tisztviselők felnagyítják az állítólagos harctéri sikereket.

Céljuk, hogy a frontvonalak összeomlásának hamis képét keltsék, és ezzel a Nyugatot és Ukrajnát arra kényszerítsék, hogy elfogadják Oroszország követeléseit.

Az ukrajnai frontvonal ugyan több ponton rendkívül megterhelt, de nem áll közvetlen összeomlás előtt. Putyin az utóbbi hetekben több egyeztetést tartott az orosz katonai parancsnokokkal, amelyeken eltúlzott állítások hangzottak el az orosz előrenyomulásról különböző frontszakaszokon. Ezek között szerepelt az észak-harkivi Vovcsanszk térsége, a kelet-harkivi Kupjanszk térsége, a donyecki Pokrovszk környéke és a kelet-zaporizzsjai Huljajpole. Több orosz ultranacionalista katonai blogger ezeket a bejelentéseket szintén felnagyítottnak minősítette. Az ISW szerint a harctéri helyzet több frontszakaszon is súlyos, de a védelmi vonalak távol állnak az összeomlástól. Az orosz hadsereg eddig nem bizonyult képesnek arra, hogy egy időben több térségben is tartósan fenntartsa a taktikailag jelentős előrenyomulást.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images