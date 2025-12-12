Az egyik legnagyobb orosz győzelmet jelentette be a Kreml, de van itt egy fordulat

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 11-én virtuális megbeszélést tartott az orosz Egyesített Erők különböző szintű parancsnokaival. A találkozón Szergej Medvegyev altábornagy, a Déli Erőcsoport parancsnoka azt állította, hogy a 3. összfegyvernemi hadsereg alakulatai elfoglalták Sziverszket. Igor Kuzmenkov altábornagy szerint az orosz erők északról és délről megkerülték a várost, elvágták az ukrán utánpótlási vonalakat, és a drónok, a tüzérség, valamint a légicsapások fokozott alkalmazásával igyekeztek elkerülni a városi harcokat.
A december 11-én közzétett geolokalizált felvételek alapján az orosz erők nagy valószínűséggel elfoglalták Sziverszk keleti részét.
A város nyugati felének orosz kézre kerülését azonban egyelőre semmi sem igazolja.
Zaporozsec Dmitro ukrán alezredes, a 11. hadtest szóvivője cáfolta az orosz állításokat, és közölte, hogy a harcok a település egész területén folytatódnak. Kijev szerint az orosz csapatok a tartósan rossz időjárást kihasználva kis csoportokban szivárognak be a városba, látványosan zászlókat tűznek ki, hogy információs győzelmeket érjenek el, miközben nem alakítanak ki tartós védelmi állásokat. Egyes orosz milbloggerek december 10-én és 11-én szintén elismerték, hogy ukrán erők továbbra is jelen vannak Sziverszkben, ugyanakkor azt állították, hogy az orosz hadsereg a város legalább 90 százalékát ellenőrzi.
A Kreml Sziverszk állítólagos elestét a Szlovjanszk elleni csata kezdeteként próbálja beállítani. Olyan hadműveletről beszél, amelynek megindításához a terepen még nem teremtették meg a feltételeket. Medvegyev azt állította Putyinnak, hogy Sziverszk elfoglalása megteremti a feltételeket a Szlovjanszk irányába történő orosz előrenyomuláshoz. ez a város Donyeck megye északi részén húzódó ukrán védelmi vonal legészakibb erődített települése.
Az orosz erők azonban legkorábban hónapok múlva lennének képesek átfogó támadást indítani a háború előtt még 100 ezer főnél is népesebb település ellen. Ehhez vagy be kellene fejezniük Limán elfoglalását, majd megtenniük a mintegy 14 kilométeres távolságot Limántól Szlovjanszkig, beleértve a Sziverszkij Donyec folyó átkelését, vagy Sziverszktől kiindulva kellene előrenyomulniuk a körülbelül 30 kilométeres útvonalon. Mindkét irányban évek óta zajlanak az orosz hadműveletek. Az orosz erők 2022 júliusa, Szeverodonyeck és Liszicsanszk eleste óta próbálnak Sziverszk felé előrenyomulni, és
körülbelül 41 hónapba telt, mire Liszicsanszk nyugati külterületéről elérték Sziverszk központját.
Limánt az ukrán erők 2022 októberében szabadították fel sikeres ellentámadásuk során, az orosz hadsereg pedig azóta próbálja visszafoglalni a települést.
3/ Ukrainian forces recently advanced near Pokrovsk. Russian forces recently advanced near Siversk.Russian Offensive Campaign Assessment, Dec. 11, 2025: https://t.co/mO7uxFlYCe pic.twitter.com/unv2F7hSEN https://t.co/mO7uxFlYCe— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 12, 2025
Még ha az oroszoknak sikerülne is valamelyik irányban áttörniük, a jelenlegi ütem alapján valószínűleg legalább egy évre lenne szükségük ahhoz, hogy elérjék Szlovjanszkot. Az orosz hadseregnek korábban is több hónapra volt szüksége a viszonylag nagyobb városok, például Bahmut, Csasziv Jar vagy Pokrovszk elfoglalásához. Pokrovszk esetében a harcok jelenleg is tartanak, a település teljes orosz ellenőrzése még nem valósult meg.
A Kreml azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy az orosz erők közvetlenül fenyegetik az ukrán védelmi vonal északi szakaszát, és a teljes fronton egyszerre érnek el jelentős előrelépéseket. Putyin december 11-i megbeszélése illeszkedik abba a mintázatba, amelyben
az elmúlt hetekben magas rangú orosz tisztviselők felnagyítják az állítólagos harctéri sikereket.
Céljuk, hogy a frontvonalak összeomlásának hamis képét keltsék, és ezzel a Nyugatot és Ukrajnát arra kényszerítsék, hogy elfogadják Oroszország követeléseit.
Az ukrajnai frontvonal ugyan több ponton rendkívül megterhelt, de nem áll közvetlen összeomlás előtt. Putyin az utóbbi hetekben több egyeztetést tartott az orosz katonai parancsnokokkal, amelyeken eltúlzott állítások hangzottak el az orosz előrenyomulásról különböző frontszakaszokon. Ezek között szerepelt az észak-harkivi Vovcsanszk térsége, a kelet-harkivi Kupjanszk térsége, a donyecki Pokrovszk környéke és a kelet-zaporizzsjai Huljajpole. Több orosz ultranacionalista katonai blogger ezeket a bejelentéseket szintén felnagyítottnak minősítette. Az ISW szerint a harctéri helyzet több frontszakaszon is súlyos, de a védelmi vonalak távol állnak az összeomlástól. Az orosz hadsereg eddig nem bizonyult képesnek arra, hogy egy időben több térségben is tartósan fenntartsa a taktikailag jelentős előrenyomulást.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben
Az USA indította a kezdeményezést.
Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!
Szja, ipa, szocho, tbj. Ezek a legfontosabb időpontok alanyi adómentes átalányadózóknak.
Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme
Átjutottak a drónok az orosz pajzson.
Balatoni villapark építését jelentette be az Épduferr
Többéves generálkivitelezési megbízást kötött a cég.
Jól indul a nap a magyar tőzsdén
Többnyire pluszban a blue chipek.
Veszélyes baktérium terjed Európában, egyre több megbetegedést regisztrálnak
Főleg élelmiszerfogyasztással terjed, de a személyről személyre történő átvitel sem zárható ki.
Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját
Aggódnak a befektetők.
Megszabadítaná az informatika terhétől a kisvállalkozásokat egy hazai IT-cég
A nagyvállalati infrastruktúrán edződött Kermann IT belépett a kkv-k piacára is.
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!