Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt
Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt

Az Egyesült Államok lefoglalta a Venezuela partjainál elfogott olajszállító hajó teljes rakományát, és el akarják kobozni az összes olajat, amit szállított - jelentette be a Fehér Ház szóvivője az ABC News cikke szerint.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön megerősítette, hogy

az USA el kívánja kobozni a lefoglalt tankerben található olajat.

A hajó amerikai kikötőbe fog érkezni, és az Egyesült Államok szándékában áll lefoglalni az olajat. Ugyanakkor az olaj elkobzására jogi eljárás vonatkozik, és ezt a jogi eljárást be fogjuk tartani"

- mondta Leavitt a sajtótájékoztatón.

A szóvivő közölte, hogy nyomozócsoport dolgozik a helyszínen, miközben a tanker elkobzási folyamata zajlik. A hajón tartózkodó személyeket kihallgatják és bizonyítékokat gyűjtenek.

Donald Trump elnök szerdán, a tanker lefoglalásának bejelentését követően arra a kérdésre, hogy mi történik a hajón lévő olajjal, azt válaszolta:

Megtartjuk, azt hiszem."

A venezuelai kormány "nyílt rablásnak és nemzetközi kalózkodásnak" nevezte a tanker lefoglalását. Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb ismert olajkészleteivel, és az olajexport a kormány fő bevételi forrása.

A "The Skipper" nevű hajót szerdán foglalta le az amerikai parti őrség. Az Egyesült Államok 2022-ben szankciókat vezetett be a tanker ellen. Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a hajó egyike volt azoknak a járműveknek, amelyeket egy Viktor Artemov nevű, Öböl-menti üzletember illegális olajszállításra használt.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

