Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme

A helyi lakosok legalább hét robbanást hallottak a város felett december 12-én éjszaka, majd tűz ütött ki a finomító területén. Mihajil Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója korábban már figyelmeztetett a régióban fennálló dróntámadás veszélyére. Az Asztra nevű független orosz Telegram-csatorna fényképeket és videókat tett közzé a létesítményben keletkezett tűzről december 12-én reggel. A Szlavnyeft-YANOS üzem

Oroszország öt legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, évi mintegy 15 millió tonna nyersolaj feldolgozási kapacitással rendelkezik, és jelentős benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag gyártó.

One of Russia's oldest and largest oil refineries faces hardship at this hour, after visits from Ukrainian drones.Russia's Yaroslavl Oil Refinery is one of the oldest and largest oil in Russia.Awaiting details. pic.twitter.com/ePo1LZKMjw https://t.co/ePo1LZKMjw — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 12, 2025

Az éjszaka folyamán több más orosz régiót is támadás ért, köztük Tvert, Szmolenszkot és Moszkvát. Tverben egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit, hét ember megsérült. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint az orosz légvédelem nyolc, a főváros felé tartó drónt semmisített meg. Ukrajna rendszeresen használ hazai gyártású nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokra. Kijev ezekkel a csapásokkal

Moszkva fő háborús bevételi forrását próbálja gyengíteni.

Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta a jelentett támadást.

