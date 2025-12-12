  • Megjelenítés
Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme
Globál

Portfolio
Dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Jaroszlavlban található Szlavnyeft-YANOS üzemet, amely több mint 700 kilométerre található az ukrán határtól - közölte a Kyiv Independent.

A helyi lakosok legalább hét robbanást hallottak a város felett december 12-én éjszaka, majd tűz ütött ki a finomító területén. Mihajil Jevrajev, Jaroszlavl kormányzója korábban már figyelmeztetett a régióban fennálló dróntámadás veszélyére. Az Asztra nevű független orosz Telegram-csatorna fényképeket és videókat tett közzé a létesítményben keletkezett tűzről december 12-én reggel. A Szlavnyeft-YANOS üzem

Oroszország öt legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, évi mintegy 15 millió tonna nyersolaj feldolgozási kapacitással rendelkezik, és jelentős benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag gyártó.

Az éjszaka folyamán több más orosz régiót is támadás ért, köztük Tvert, Szmolenszkot és Moszkvát. Tverben egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit, hét ember megsérült. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint az orosz légvédelem nyolc, a főváros felé tartó drónt semmisített meg. Ukrajna rendszeresen használ hazai gyártású nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokra. Kijev ezekkel a csapásokkal

Megszületett a tankok legrosszabb rémálma: sikeresen tesztelték a Nemyx-rendszert

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt

Moszkva fő háborús bevételi forrását próbálja gyengíteni.

Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta a jelentett támadást.

