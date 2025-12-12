  • Megjelenítés
Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, ezért inkább bérbe adja
Hosszú évek tárgyalásai után India és Oroszország megállapodott: Moszkva 2 milliárd dollárért bérbe adja Újdelhinek a K–391-es jelzésű, atommeghajtású tengeralattjárót. Az üzlet önmagában sem jelentéktelen, valójában azonban azért kelt feltűnést, mert sokat elárul az orosz hadiipar állapotáról - írja az Euromaidan Press.

A Kreml hivatalosan hosszú távú védelmi együttműködésként mutatta be a megállapodást. Újdelhi 2028-ra várja az átadást, miután indiai delegációk tavaly novemberben megtekintették az orosz hajógyárat, Vlagyimir Putyin pedig személyesen utazott Indiába a kapcsolatok szorosabbra fűzésének demonstrálására. A diplomáciai díszletek mögött azonban kínos valóság húzódik:

Oroszország olyan stratégiai tengeralattjárót ad bérbe, amelyet már nem képes megjavítani, korszerűsíteni vagy saját flottájában újra szolgálatba állítani.

A K–391-es tengeralattjáró története jól szemlélteti az orosz technológiai kapacitás leépülését. A hajó 1989-ben állt szolgálatba, majd 1998-ra kivonták az aktív állományból, és 2003-ban felújításra küldték. Ezután két évtizeden át sikertelen javítási kísérletek sorozatában ragadt. 2013-ban a K–391-est és testvérhajóját, a Szamarát át kellett helyezni, mert az eredeti létesítmény már fizikailag sem tudta befogadni őket. 2022-re az orosz mérnökök hivatalosan is kimondták: a felújítás kivitelezhetetlen, a hajó gyakorlatilag leselejtezésre várt.

Moszkva végül a részleges korszerűsítés és a külföldi bérbeadás mellett döntött. A súlyos szankciók, a csökkenő olajbevételek és a szakképzett munkaerő elvándorlása miatt Oroszország egyre kevésbé képes fenntartani nukleáris flottáját, ezért igyekszik pénzzé tenni mindazt, ami még értékesíthető. India figyelmen kívül hagyja a szankciós kockázatokat, mert Washington korábban nem büntetett hasonló beszerzéseket, bár a jelenlegi amerikai adminisztráció reakciója egyelőre kiszámíthatatlan. A tengeralattjáró bérbeadása egy szélesebb folyamat része. Mivel Oroszország nem tudja fenntartani korszerű haderejét, egyre gyakrabban ad el olyan csúcstechnológiás rendszereket, amelyekre saját haderejének is égető szüksége lenne. A rövid távú devizabevétel fontosabbá vált a hosszú távú katonai képességek megőrzésénél.

Mindez egy szétesőben lévő hadiipari komplexum képét rajzolja ki. A szankciók szétzilálták az ellátási láncokat, a munkaerőhiány kiürítette a gyárakat, az ukrajnai háborúban elszenvedett veszteségek pedig messze meghaladják az orosz ipar jelenlegi gyártási kapacitását. Moszkva kénytelen a modern fegyverrendszereket rögtönzött, Mad Max-stílusú járművekkel, felújított szovjet relikviákkal és észak-koreai lőszerekkel pótolni. A hivatalos adatok szerint az orosz fegyverexport 2020 óta mintegy 64 százalékkal zuhant. Ennek ellenére folytatódnak a milliárd dolláros, csúcstechnológiás fegyvereladások, egyszerűen azért, mert Moszkvának sürgősen devizára van szüksége az ukrajnai háború finanszírozásához.

A lap szerint a nukleáris tengeralattjáró bérbeadása élesen rávilágít az orosz háborús erőfeszítés paradoxonjára. Ahhoz, hogy Oroszország folytatni tudja a harcot egy alacsony technológiai szintű, élőerő-központú hadsereggel – a szovjet korszakot idéző módszerekkel –,

fel kell élnie saját csúcstechnológiás készleteit.

