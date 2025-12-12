Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”

Bármilyen új architektúra, vagy pontosabban egy keleti NATO létrehozására irányuló kísérletek nem felelhetnek meg nekünk; ellentmondanak a régióban kialakult szellemnek
– jelentette ki Sojgu.
A korábbi orosz védelmi miniszter szerint a „keleti NATO” létrehozására irányuló kísérletek ellentétesek azzal, amit ők a regionális stabilitási és biztonsági rendszerről képzelnek. Három kormányt emel ki, amelyek elkezdtek erősen fegyverkezni: Japánt, Tajvant és a Fülöp-szigeteket, szerinte ez kérdéseket vet fel. Hozzátette, a térség biztonsági képletében kulcsfontosságú szereplőnek kell lennie az ASEAN-nak.
A „keleti NATO” felmerülése egyáltalán nem új gondolat, korábban Joe Biden elnöksége alatt az Egyesült Államok igyekezett közelebb hozni egymáshoz Dél-Koreát és Japánt, ez a hármas szövetség pedig sok szakértő szerint megfelelt az „ázsiai NATO” elképzelésnek. Arról
ugyanakkor nem volt szó, hogy egy ilyen védelmi-biztonsági szövetségnek Tajvan vagy a fülöp-szigetek is a tagja legyen.
Címlapkép forrása: Russian Defense Minister/Handout/Anadolu Agency via Getty Images
