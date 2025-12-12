  • Megjelenítés
Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”
Globál

Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”

Portfolio
Szergej Sojgu, korábbi orosz védelmi miniszter, az orosz Védelmi Tanács jelenlegi titkára Thonglun Sziszulit laoszi elnökkel tárgyal a térségi biztonsági kérdésekről – írja a TASzSz.

Bármilyen új architektúra, vagy pontosabban egy keleti NATO létrehozására irányuló kísérletek nem felelhetnek meg nekünk; ellentmondanak a régióban kialakult szellemnek

– jelentette ki Sojgu.

A korábbi orosz védelmi miniszter szerint a „keleti NATO” létrehozására irányuló kísérletek ellentétesek azzal, amit ők a regionális stabilitási és biztonsági rendszerről képzelnek. Három kormányt emel ki, amelyek elkezdtek erősen fegyverkezni: Japánt, Tajvant és a Fülöp-szigeteket, szerinte ez kérdéseket vet fel. Hozzátette, a térség biztonsági képletében kulcsfontosságú szereplőnek kell lennie az ASEAN-nak.

A „keleti NATO” felmerülése egyáltalán nem új gondolat, korábban Joe Biden elnöksége alatt az Egyesült Államok igyekezett közelebb hozni egymáshoz Dél-Koreát és Japánt, ez a hármas szövetség pedig sok szakértő szerint megfelelt az „ázsiai NATO” elképzelésnek. Arról

Még több Globál

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Extrém időjárási jelenség csapott le, hogy tízezreket evakuálnak Amerikában

Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, ezért inkább bérbe adja

ugyanakkor nem volt szó, hogy egy ilyen védelmi-biztonsági szövetségnek Tajvan vagy a fülöp-szigetek is a tagja legyen.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Russian Defense Minister/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility