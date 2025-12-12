  • Megjelenítés
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Globál

Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta

Portfolio
Az orosz katonai légierő és űrerők újabb Szu–34M csapásmérő vadászbombázókat vett át, miután a gyártási kapacitást a békeidőszak szintjének több mint kétszeresére növelték - írta a Military Watch Magazine.

A Rosztek állami védelmi konglomerátum közölte, hogy az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat újabb adag Szu–34-es vadászbombázót gyártott le és adott át az orosz védelmi minisztériumnak. A gépek a leszállítás előtt elvégezték a szükséges földi és légi gyári teszteket. A közlemény szerint ez a típus továbbra is az egyik legkeresettebb típus az orosz légierőnél, mivel feladatok széles körét képes ellátni. A harci tapasztalatok alapján a gépet úgy korszerűsítették, hogy

még pontosabban és nagyobb pusztító erővel tudjon csapásokat mérni, akár több száz kilométerre a bázisától.

A Szu–34 gyártása 2022 eleje óta több mint kétszeresére nőtt, az éves kibocsátás 30 gép fölé emelkedett. Ez lehetővé teszi a flotta bővítését annak ellenére, hogy becslések szerint mintegy 40 gépet veszítettek az ukrajnai hadszíntéren folyó 46 hónapnyi harc során. A típus támadóképességeit folyamatosan fejlesztik, többek között új típusú siklóbombákat is rendszerbe állítottak. Októberben egy rakétahajtású siklóbombáról számoltak be, amely 193 kilométeres hatótávolságot biztosít, így az ukrán hátország mélyén lévő célpontok is elérhetővé váltak.

A Szu–34 fejlesztése az 1980-as évek végén kezdődött, párhuzamosan a szovjet és az amerikai ötödik generációs vadászgépprogramokkal. A típust az 1984-ben szolgálatba állt Szu–27 légifölény-vadászgépből alakították ki, jelentősen áttervezve és megnövelve a gépet. A Szu–34 körülbelül 50 százalékkal nehezebb a elődjénél, megnövelt üzemanyag-kapacitása és az AL–31FM2 hajtóművek pedig

Még több Globál

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Olyan extrém időjárási jelenség csapott le, hogy tízezreket kellett evakuálni Amerikában

Felbukkant Putyin erős embere: beindult a fegyverkezés, szerinte jöhet a „keleti NATO”

a hadrendben álló orosz vadászgépek közül az egyik legnagyobb hatótávolságot biztosítják számára.

Vagyim Badeha, az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a katonai felszerelések gyártása jelentősen felgyorsult. A 2025-ös gyártási programot ütemezetten teljesítik, és már a jövő évre szánt gépeken is dolgoznak. Hozzátette, hogy ez az év az egyik legtermékenyebb volt a hadműveleti-harcászati repülőgépek szállításai szempontjából. Az orosz Szu–34-es flotta várhatóan az évtized végére megközelíti a 350 darabos létszámot.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Amerika megelégelte a legnagyobb rivális fenyegetését: felszálltak a nukleáris bombázók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility