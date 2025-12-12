Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta

A Rosztek állami védelmi konglomerátum közölte, hogy az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat újabb adag Szu–34-es vadászbombázót gyártott le és adott át az orosz védelmi minisztériumnak. A gépek a leszállítás előtt elvégezték a szükséges földi és légi gyári teszteket. A közlemény szerint ez a típus továbbra is az egyik legkeresettebb típus az orosz légierőnél, mivel feladatok széles körét képes ellátni. A harci tapasztalatok alapján a gépet úgy korszerűsítették, hogy

még pontosabban és nagyobb pusztító erővel tudjon csapásokat mérni, akár több száz kilométerre a bázisától.

A Szu–34 gyártása 2022 eleje óta több mint kétszeresére nőtt, az éves kibocsátás 30 gép fölé emelkedett. Ez lehetővé teszi a flotta bővítését annak ellenére, hogy becslések szerint mintegy 40 gépet veszítettek az ukrajnai hadszíntéren folyó 46 hónapnyi harc során. A típus támadóképességeit folyamatosan fejlesztik, többek között új típusú siklóbombákat is rendszerbe állítottak. Októberben egy rakétahajtású siklóbombáról számoltak be, amely 193 kilométeres hatótávolságot biztosít, így az ukrán hátország mélyén lévő célpontok is elérhetővé váltak.

A Szu–34 fejlesztése az 1980-as évek végén kezdődött, párhuzamosan a szovjet és az amerikai ötödik generációs vadászgépprogramokkal. A típust az 1984-ben szolgálatba állt Szu–27 légifölény-vadászgépből alakították ki, jelentősen áttervezve és megnövelve a gépet. A Szu–34 körülbelül 50 százalékkal nehezebb a elődjénél, megnövelt üzemanyag-kapacitása és az AL–31FM2 hajtóművek pedig

a hadrendben álló orosz vadászgépek közül az egyik legnagyobb hatótávolságot biztosítják számára.

Vagyim Badeha, az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a katonai felszerelések gyártása jelentősen felgyorsult. A 2025-ös gyártási programot ütemezetten teljesítik, és már a jövő évre szánt gépeken is dolgoznak. Hozzátette, hogy ez az év az egyik legtermékenyebb volt a hadműveleti-harcászati repülőgépek szállításai szempontjából. Az orosz Szu–34-es flotta várhatóan az évtized végére megközelíti a 350 darabos létszámot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images