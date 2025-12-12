Két ázsiai nagyhatalom készül a leszámolásra: ilyen katonai erőkkel csapnának össze

Sokasodnak az egyre rémisztőbb incidensek Kína és Japán között, már addig fajultak az események, hogy Peking vadászgépei tűzvezető radarral mérték be a szigetország F-15-öseit. Az ügyben már az Egyesült Államok is kénytelen volt megszólalni, pedig látványosan igyekeztek elkerülni a beavatkozást, hiába számít Tokió az egyik legszorosabb szövetségesüknek. Bár egyelőre nincs szó arról, hogy egymásnak ugranak a felek, megnéztünk, hogy mi történne, ha valakinél mégis elszakadna a cérna.

Súlyosbodó fenyegetések

November 7-én Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette, hogy amennyiben Kína támadást indítana Tajvan elfoglalása érdekében, akkor az országa is beavatkozhatna a konfliktusba, mivel súlyos szuverenitási veszélynek érzékelnék az eseményeket. A szavak aztán komoly diplomáciai botrányt gerjesztettek, a felek folyamatosan egymást vádolták agresszív lépésekkel. Bár voltak törekvések a békés rendezésre, mindezek egyelőre nem hozták meg a kívánt eredményeket.

A The Guardian úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy szavak szintjén már háborúban állnak a felek egymással. Az elmúlt napok eseményei azonban azt bizonyítják, hogy Kína mintha nem akarna itt megállni: egyre több katonai jellegű incidens történik. Előbb hadihajók lépnek be japán felségvizeire, aztán nem sokkal később vadászgépek mérik be a szigetország F-15-ös katonai repülőgépeit tűzvezető radarral. Itt még nem álltak meg, az oroszok is felbukkantak a történetben, amikor Tu-95-ös, nukleáris fegyver hordozására is alkalmas stratégiai bombázóval „járőröztek” közösen a kínaiakkal. Az utóbbi események alapján kirajzolódik a trend, hogy Peking jóval harciasabb lett, és egyre tovább hajlandó menni a vitában, kérdés, hogy pontosan meddig. December 10-én aztán az Egyesült Államok is „életjeleket mutatott”, elítélte riválisát, majd hamarosan stratégiai bombázók szálltak fel.

Az elején le kell szögezni, hogy egyelőre csak a legradikálisabb forgatókönyvekben szerepel a katonai összecsapás lehetősége, ez ugyanis lényegében senkinek sem az érdeke.

Az események következtében viszont érdemes akár ezzel is számolni, még akkor is, ha csak nagyon kis eséllyel. Apropó, esély. November óta a Polymarket fogadóoldalon is felbukkant a lehetősége, hogy Kína és Japán össze fog csapni katonailag, határidőnek pedig 2027-et adták meg. December 10-én éppen 15 százalékot adnak ennek, legmagasabban november 29-én volt az arány, akkor 17 százalékig kúszott fel a mutató.

Nézzük, hogy milyen erők csapnának össze, ha ténylegesen eldurvulna a csihi-puhi a felek között. Mivel Japán szigetország, ezért három haderőnemet kellene figyelembe venni egy ilyen összecsapásnál (ha azt feltételezzük, hogy egyik fél sem akarna partraszálló hadműveletet végrehajtani).

A tengeri képességek

A globális tengeri hatalmak rangsorolása listán Kína a különböző adatokból összeállított komplex mutató, a valódi érték minősítés (TvR) alapján a világ második legerősebb haditengerészetével bír, míg Japán ezen a listán „csak” a hatodik. Előbbi majdnem 320-as értékkel bír, utóbbi pedig 120-assal, ami azt jelenti, hogy Peking majdnem háromszoros túlerőben van. A WDMMW (World Directory of Modern Military Warships - modern katonai hadihajók világszintű jegyzéke) listáját azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, ahogy az összes hasonló listát, mivel hiába vesznek bele olyanokat is, mint a hajógyártási képesség, vagy a tapasztalat, azt azért elég sokan megkérdőjelezik, hogy a jóformán teljes egészében külföldi gyártásra támaszkodó indonéz flotta erősebb lenne a japánnál. A lista szerint viszont ez így van, ugyanis a délkelet-ázsiai hatalom a negyedik a felsorolásban.

Ha pusztán a számokat nézzük, akkor masszív kínai fölény rajzolódna ki, de a helyzet közel sem ilyen egyszerű.

A National Interest 2021-ben még úgy fogalmazott a Japán Tengerészeti Véderő (Japan Maritime Self-Defense Force – JMSDF) egyenesen Ázsia legjobb haditengerészete. A megállapítást a méret és a felszereltség alapján tette, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy igazi betekintést a 2011-es hatalmas földrengés jelentett. Akkor ugyanis Hiromi Takashima altengernagy egy szempillantás alatt átvette a teljes flotta feletti ideiglenes vezetést, és azonnal a katasztrófa sújtotta területre irányította a járműveket. Ez a gyors reakció mutatta meg, hogy mennyire jól működik az országban a testület. A National Security Journal katonai szaklap 2025-ös elemzése szintén méltatja a japán kékvízi képességeket. Kiemelik, hogy technológiailag nagyon fejlett és professzionális, a mennyiség helyett a minőségen van a hangsúly. Azt is hozzáteszik, hogy Tokió jobban támaszkodik nagyobb merülőtonnájú járművekre, ami növeli az ellenálló-képességét. Az elemzés külön említi, hogy

a JMSDF-nél nagy hangsúlyt kapott a rakétaelhárítás, ez kulcsfontosságú lehet.

On 14 Nov., JS Akebono conducted a Japan-U.S.-Philippines trilateral exercise as Maritime Cooperative Activity (MCA) with the U.S. Navy, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard in the South China Sea.

Hiába Japán modern és ütőképes haditengerészete, Kína minden kétséget kizáróan tör felfelé. A Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (People’s Liberation Army Navy – PLAN) rendelkezik a világ legnagyobb flottájával, bár merülőtonnában és tűzerőben még elmaradnak az amerikaitól. Az elmúlt években viszont egyre nagyobb és egyre modernebb hadihajókat villantanak. Nemrégiben például átadták a Fucsien nevű, harmadik repülőgép-hordozójukat, amelyen már elektromágneses katapultot alkalmaznak, ilyen egyedül az Egyesült Államoknak van még a világon. A jövőre nézve további fejlesztéseket terveznek, várhatóan itt még nem fog megállni a PLAN növekedése. Peking célja egyértelműen Tajvan elfogása, és a saját befolyásának kiterjesztése, főleg az indo-csendes-óceáni térségben, ugyanakkor a történelem egyik legnagyobb partraszállása mellett számítanak egy esetleges regionális háborúra is, például Japánnal vagy az Egyesült Államokkal is.

A Global Military összesítése szerint jelenleg a következő erőkkel rendelkezik a két ország.

A kínai PLAN:

466 darab támogató hajó,

107 kétéltű hajó,

94 járőrhajó,

73 tengeralattjáró,

58 aknavédelmi hajó,

50 romboló,

50 korvett,

46 fregatt,

27 teherhajó,

3 repülőgép-hordozó, és

51 egyéb jármű.

A japán JMSDF:

46 darab fregatt,

25 tengeralattjáró,

22 aknaszedő hajó,

16 kétéltű támadóhajó,

10 támogató hajó,

6 járőrhajó,

4 fregatt, és

25 egyéb hajóval bír.

Mennyiség alapján Japán mindössze a világ 20. legnagyobb haditengerészetével rendelkezik, összesen 154 (más források szerint 159, megint más szerint 103) járművel rendelkezik. Nincs saját repülőgép-hordozója, de a legnagyobb, 27 ezer tonnás Izumo-osztályú hajókat kisebb átalakításokkal alkalmassá lehet tenni akár F-35B típusú vadászgépek hordozására is. Ezzel szemben a Kínai Népköztársaság 1025 (itt megint sok a különböző értelmezés, van olyan, ami „csak” 405-re teszi a számát) darabos flottát üzemeltet, köztük egyre nagyobb hadihajókat. Mindkét ország jelentős fejlesztéseket tervez a jövőben, ebben viszont

az Egyesült Államok globális vezető pozíciójára törő Kína jóval nagyobb ütemben halad.

Earlier this week, the U.S. Navy landed an F-35B Lightning II aircraft aboard Japan's Izumo-class multi-functional destroyer JS Kaga (DDH-184) for the first time, enhancing cooperation and defense interoperability between the two nations.

Az orosz-ukrán háború viszont a napnál is világosabban rávilágított, hogy mennyit érnek a szimpla számok: nem túl sokat. A 2022 februári orosz katonai invázió előtt még úgy látszott, hogy kétség sem férhet Moszkva brutális túlerőjéhez a Fekete-tengeren, a flottájuk nagyságrendekkel nagyobbnak és erősebbnek tűnt. Aztán a háború eseményei alaposan rácáfoltak a várakozásokra, a lényegében hagyományos haditengerészeti képességek nélkül álló Ukrajna pilóta nélküli felszíni járművekre (USV) és cirkálórakétákra támaszkodva gyakorlatilag kiegyenlítette az erőviszonyokat, Moszkva kénytelen volt a visszább vonni a flottáját a frontvonal közeléből. Az itteni tapasztalatokat az egész világ árgus szemekkel nézte, ugyanis látványosan prezentálta, hogy a modern hadviselésben mennyire máshol lehetnek a fontossági súlyok, mint korábban.

Azt szinte mindenki biztosra veheti, hogy az orosz tapasztalatokat Kína is megkapta, bár kérdéses, hogy ebből pontosan mennyit tud majd hasznosítani. Moszkva ugyanis nem jeleskedett a védelmi képességei megvillantásában, nem véletlen, hogy próbálta annyira messze vinni a hadihajókat és a tengeralattjárókat, hogy azok már ne legyenek hatótávon belül. Mivel több csapás is érte már az Ukrajnától távolabbi, novorosszijszki bázist is, ezért ez sem volt teljesen sikeres. Mivel itt nyílt vízi, közvetlen összecsapásra is sor kerülhet a két ország között, ezért ez a tapasztalat itt nem sokat érhet. Ellenben Ukrajna stratégiája sokkal figyelemre méltóbb lehet mindkét ország számára: a nagyméretű, több ezer tonnás hadihajók kiiktatása egy alig párszáz kilós, ahhoz képest „filléres” eszközzel. Peking bizonyosan ezt a taktikát is figyelemmel követte, ugyanakkor itt Tokiónak mutatkozik előnye.

A szigetország az orosz invázió kezdete óta segíti Kijevet, bár nem fegyverszállításokkal, hanem kiberbiztonság, az aknamentesítés és a drónelhárítás területén. A jó kapcsolat gyümölcsöző lehet a távol-keleti hatalom számára is, már szó van a mélyebb hadiipari együttműködés elmélyítéséről. Ez jelentheti azt, hogy a

szigetország megkapja azt a kulcsfontosságú tudást, ami az aszimmetrikus hadviselés hatékony űzéséhez szükséges lehet.

A légierő

A légierőnél már más helyzet rajzolódik ki, itt Japán már nagyobb lemaradással nézhet szembe a nagy riválissal. Tokió vadászgépek tekintetében elsősorban az Egyesült Államok fejlesztéseire támaszkodik, a gerinciét a 4. generációs F-15-ös és az 5. generációs F-35-ös vadászgépek adják. Utóbbiból még több mint 100 jármű leszállítására várnak. Az országnak van saját fejlesztésű, 4,5 generációs vadászgépe, a Mitsubishi F-2. Több országgal közösen jelenleg zajlik projekt a hatodik generációs vadászgép kifejlesztésére, de ennek első röpképes példányaira várhatóan még évekig várni kell. Nyilván önmagában a vadászgépek száma nem írja le megfelelően a valódi képességeket, Tokió több logisztikai és légtérfigyelő géppel is rendelkezik, ami ütőképessé teszi a légierejét.

A szuperhatalmi pozícióra törekvő rivális ebben sokkal jobban áll, itt is gyakorlatilag az Egyesült Államok dominanciáját akarják megtörni. A területen fejlesztési verseny alakult ki, Washington és Peking egymásra licitálva próbálja megvillantani a legújabb fejlesztéseket, legyen szó következő generációs bombázókról vagy éppen „hűséges szárnysegéd” drónokról. Ezen felül minden valószínűség szerint Kína lesz az első vagy a második ország a világon, amelyek saját hatodik generációs vadászgépet fejleszt ki. A CSIS gyűjtése szerint jelenleg mintegy 230 darab 5., nagyjából 1100 darab 4,5.; 541 4. és valamivel több mint 300 ennél fejletlenebb vadászgéppel vannak felszerelve. Peking nagy figyelmet fordít arra, hogy az elöregedőben lévő technológiát leszerelje, helyette pedig modernebb vadászgépeket állítson szolgálatba. Emellett kiemelendő, hogy

rengeteg más jellegű géppel, helikopterekkel rendelkeznek.

Kína ellen szól, hogy gyakorlatilag nem igazán tudni, hogy éles helyzetben pontosan milyen teljesítményre képesek a vadászgépeik. Ebben 2025-ben történt némi változás, nevezetesen, hogy a pakisztáni légierő kötelékében szolgáló negyedik generációs J-10-esek PL-15-ös levegő-levegő rakétákkal felszerelve több indiai vadászgépet semmisítettek meg. Bár sok részlet nem világos, illetve néhány katonai elemző inkább a légtérfigyelők szerepét emelte ki, mégis elmondható, hogy ez nagy siker volt Pekingnek, azóta több ország is bejelentkezett a vadászgépért. Japánban viszont főként olyan amerikai gépek vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben több alkalommal indultak éles bevetésekre, ezért ismert a csatatéri képessége.

China, a Next Generation Air Dominance Superpower
J-50 Air Superiority Fighter 6 Gen fighter
6-12 AAMs PL-15/16/17
JH-36 Heavy Attack/Dominance fighter
12+ AAMs, long range
H-XX Unmanned Bombers
H-20 Long range Stealth bomber, 10-30 tons payload, 10,000+km range

Itt is sokat számíthat, hogy melyik fél pontosan milyen tapasztalatokat és információkat tudott leszűrni az orosz-ukrán háborúból. Ezen a területen jóval gazdagabb Moszkva tapasztalata és relevánsabb információkat tud megosztani Pekinggel. Ugyanakkor ugyanez a helyzet Japán és Ukrajna szempontjából is, Kijev látványosan előrelépett a drónok fejlesztésében és a légvédelmi kapacitások megerősítésében. Éppen ezért ezen a területen vélhetően az ipari kapacitások döntenének egy háború esetén, ebben

Kína jobban áll, ráadásul nyílt titok, hogy a keleti nagyhatalom rengeteg segítséget nyúlt az orosz hadiiparnak a nyugati szankciók miatt.

Rakéták

A harmadik, kulcsfontosságú terület a rakétaerők szerepe lehet. Olyannyira ez lehet a kulcs, hogy minden valószínűség szerint egy esetlegesen kirobbanó nagy háború szinte legelején az egyik fél megszórná a másikat egy sor rakétával. A közösségi médiában terjedő térkép szerint Peking már nagyban készíti a haditervet, hogy miket kellene megtámadnia, amennyiben addig fajulna a helyzet. Az ábrán a célpontok gyakorlatilag az összes jelentősebb szigetet érintenék, a legfontosabb bázisokat,

BREAKING: China reportedly prepares a detailed strike map for Japan, highlighting PLA missile flight paths, potential targets across Honshu, Kyushu, and Hokkaido, including nuclear plants and submarine strike zones.

Kína a hagyományos rakétaarzenálját alaposan megerősítette az elmúlt években, egyes számítások szerint a világ legnagyobb készletét halmozta fel. Legalább 250 darab közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával, és 600 egyéb rakétával rendelkezik. Az egyik legrettegettebb fegyvere egyértelműen a „Guam-gyilkos” DF-26-os, amely kifejezetten „lőtávon belülre” teszi Japánt. A szigetország sokkal inkább hajóellenes rakétákban gondolkodik a part menti területeken, ilyeneket fognak telepíteni a Tajvanhoz közel fekvő Jonaguni szigetére is. Ballisztikus rakétákkal nem rendelkezik, ellenben nagy figyelmet fordítottak a hatékony védelem kiépítésére minden szempontból.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 07. Legendás második világháborús színterekre térnek vissza az amerikai katonák, ezúttal egy teljesen másik ellenséggel nézhetnek farkasszemet

Kína atomhatalom, ráadásul az elmúlt években folyamatosan növelték a nukleáris arzenált. A 2010-es években beérték mintegy 250 körüli robbanófejjel, majd folyamatos bővítésbe kezdtek. A jelenlegi becslések szerint Peking mintegy 600 atombombával rendelkezik, 2035-ig mintegy 1500 lehet a számuk. Japán nem rendelkezik nukleáris fegyverrel, bár abban sokan egyetértenek, hogy az ország valószínűleg nagyon gyorsan képes lenne kifejleszteni ilyet, amennyiben meglenne rá a politikai akarat.

China's Rocket Force is now considered the largest strategic missile force in the world, according to international defense assessments.
With a wide range of systems including:
• DF-15 / DF-16 short-range missiles
• DF-21D anti-ship precision missiles
• DF-26

Azt viszont hozzá kell tenni, hogy aligha képzelhető el, hogy Japán és Kína között háború törjön ki úgy, hogy az eseményeket közben a térségi hatalmak karba tett kézzel nézzék.

Az Egyesült Államok Japán szoros védelmi-biztonsági szövetségese, ráadásul kulcsfontosságú katonai bázisai vannak az országban. Éppen ezért a nyugati nagyhatalom belépése alaposan felülírná a számításokat, és azt is nehéz elképzelni, hogy egy ilyen helyzetben Dél-Korea és Tajvan (esetleg a Fülöp-szigetek) ne keveredjen bele az eseményekbe. Ez viszont már lényegében nem is regionális, hanem valódi világháborúval fenyeget, ahol már a világ minden országa súlyosan érintett lenne. Ha katonailag nem is, úgy mindenképp, hogy Kína és/vagy Japán mára a világ legtöbb országának kulcsfontosságú kereskedelmi partnere lett, ráadásul a harcok szinte bizonyosan a világ legforgalmasabb tengeri útvonalait is érintenék. Ez minimum megnövekedett költségeket jelentene rengeteg helyen.

Természetesen a két halatom teljes pályás katonai összecsapása csak fikció, a súlyos fenyegetések elsősorban az erőfitogtatásnak szólnak. Az ilyen helyzetek viszont könnyen hozhatnak egy olyan hibát, ami dominó-effektust indít el, és a teljes térséget egy súlyos, kiterjedt háborúba rántaná be. Szerencsére a feleknek nem érdeke egy ilyen nagyszabású konfliktus, ezért sokkal valószínűbb, hogy inkább a békés megoldás mellett foglalnának állást a felek, és a külső hatalmak is ezt támogatnák. Az viszont kijelenthető,

ha a Távol-Kelet két erős katonai hatalma egymásnak menne katonailag, az pusztító hatást gyakorolna az egész világra.

