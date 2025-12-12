  • Megjelenítés
Megszólalt a háború lezárásáról Zelenszkij
Megszólalt a háború lezárásáról Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolót kapott Rusztem Umerovtól, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetőjétől, és jelezte: a háború lezárására irányuló erőfeszítések, valamint Ukrajna biztonsági garanciáinak kidolgozása három fő irányban halad előre - írja az Ukrinform.


„Ma már több tájékoztatót is tartott Rusztem Umerov a tárgyalódelegációnk munkájáról. Kifejezetten mozgalmas napunk volt” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, az Ukrinform tudósítása szerint.

Az elnök szerint Németországban egy védelmi munkacsoport előkészítése zajlik, amely Ukrajna biztonsági garanciáinak részleteire összpontosít. A tárgyalódelegációt Hnatov altábornagy vezeti, a fegyveres erők, a hírszerzés és a biztonsági szolgálatok képviselőinek részvételével.

Az Egyesült Államokban már működik egy gazdasági, újjáépítési és befektetési munkacsoport, amely nagy intenzitással dolgozik. Az ukrán oldalt többek között Julija Szviridenko miniszterelnök, Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes és Olekszij Szoboljev, a gazdasági, környezetvédelmi és agrárügyi tárca vezetője képviseli, mellettük szakértői tanácsadók is közreműködnek.

A harmadik munkaterület – Zelenszkij szavai szerint – a nemzetbiztonsági tanácsadók és az államvezetők döntései alapján dolgozó valamennyi szereplő folyamatos egyeztetését jelenti.

Ma is, mint szinte minden nap, zajlik az egyeztetés az Egyesült Államok, Ukrajna, az európai országok és a Hajlandók Koalíciójának további résztvevői között. Az ukrán oldalon Rusztem Umerov hangolja össze ezeket a megbeszéléseket. Minden területen ugyanaz a cél vezérel minket:

valódi lezárásra vinni a háborút, és meghatározni azokat a lépéseket, amelyek biztosítják Ukrajna méltó békéjét, biztonsági és újjáépítési garanciákkal alátámasztva

– fogalmazott Zelenszkij.

Címlapkép forrása: Portfolio

