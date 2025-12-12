  • Megjelenítés
Oroszország még évekig képes finanszírozni a háborút egy volt jegybanki vezető szerint
Oroszország még évekig képes finanszírozni a háborút egy volt jegybanki vezető szerint

Egy volt orosz jegybanki vezető szerint Oroszország gazdasága lassuló pályán van, de az állam pénzügyi mozgástere továbbra is elegendő ahhoz, hogy a háborút még éveken át finanszírozza, írja a CNBC.

Szergej Alekszasenko, az orosz jegybank korábbi alelnöke a CNBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy

az orosz gazdaság jelenleg a stagnálás közelében jár.

A jegybank előrejelzése szerint az idei évben a gazdasági növekedés mindössze 0,9 százalék lehet, szemben a tavalyi 4,3 százalékkal, ami érdemi lassulást jelez. Alekszasenko szerint a gazdasági hangulat összességében kedvezőtlen, ugyanakkor a helyzet nem egyértelműen negatív, mivel az infláció fokozatosan csökken, és az egyes gazdasági ágazatok eltérő pályán mozognak.

A volt jegybanki vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gazdasági nehézségek ellenére az orosz állam pénzügyi szempontból továbbra is képes finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. Véleménye szerint

Még több Globál

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Korlátozott tűzszünetről tárgyalt Putyin és Erdogan

Nagyon fontos olajfinomítót találtak el az ukránok!

Vlagyimir Putyin rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy legalább további két-három évig fenntartsa a katonai műveleteket,

még a növekvő költségvetési hiány és az állami hitelfelvétel emelkedése mellett is. Alekszasenko szerint a háború finanszírozása rövid és középtávon nem ütközik közvetlen pénzügyi korlátokba.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

