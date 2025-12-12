Szupertitkos jelentés szivárgott ki: megsemmisülhet Amerika USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozója egy összecsapásban

Hszi Csin-ping kínai elnök korábban kijelentette, hogy a Népi Felszabadító Hadseregnek (People’s Liberation Army – PLA) 2027-re készen kell állnia Tajvan elfoglalásra. Bár azt nem tudni, hogy egy támadás esetén az Egyesült Államok mit lépne, a legtöbb katonai szakértő szinte biztosra veszi, hogy Washingtonnak nem maradna választása: be kellene avatkoznia. A lap nyilvánosságra hozta a Pentagon titkosított, Overmatch-jelentésének több részletét, amely éppen erre a konfliktusra dolgozott ki forgatókönyveket.
Áttekintették az amerikai katonai erőt, valamint felméri Kína képességeit is, valamint felmérték, hogy mi lenne, ha összecsapnának a felek. A kapott eredmények ijesztőek voltak az Egyesült Államokra nézve:
Amerika drága és sebezhető fegyvereket gyárt, míg az ellenfél olcsó és technológiailag fejlett rendszereket.
Az is kiderült, hogy a nyugati nagyhatalom hadiipara már régóta hanyatlik, egy elhúzódó konfliktusban pedig alulmaradna Kínával szemben. A szimulációban kapott adatokat nem szabad készpénznek venni, ám a trend egyértelmű képet rajzolt ki, Washington elaludt a versenyben.
A jelentésben azt is megvizsgálták, hogy a legújabb, 2022-ben hadrendbe állított, összesen 13 milliárd dollárt felemésztő USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó pontosan milyen hatékonysággal szerepelne az összecsapások során. Az Overmatch-jelentés több esetében is azzal számolnak, hogy ezek
a hatalmas hadihajók egyszerűen megsemmisülnek egy összecsapás során.
Kiemelik, hogy Peking sokoldalú hadviselést folytathat, kezdve a kibertámadásoktól, a kommunikációs rendszerek megsemmisítésén át egészen az elektromos hálózatok lekapcsolásáig. Egy másik jelentés azt a gyenge pontot hangsúlyozta, hogy a szervezeti struktúra is problémás, mivel a vezetők ragaszkodnak a korábbi struktúrákhoz, holott a modern hadviselés megmutatta, hogy több népszerű fegyvertípus is hatástalan a harctéren. Harmadik problémát jelent, hogy az amerikaiak a haderőnél a kifinomult rendszerekre támaszkodtak, viszont ez nem minden esetben megfelelő. A komplexitásuk miatt nem lehet tömegesen gyártani őket, ez pedig hátrányt jelent.
A cikk azzal zárul, hogy az amerikai hadseregnek gyorsan fel kellene pörgetnie a gyártási kapacitásokat, valamint a berögződések helyett újítania kellene a mentalitásban.
Címlapkép forrása: Ada Willis/U.S. Navy via Getty Images
