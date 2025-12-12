  • Megjelenítés
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Globál

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön elmondta, Ukrajna bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására – írja a Reuters. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával. A Fehér Ház csütörtöki közlése szerint Donald Trump amerikai elnöknek elege van abból, hogy csak a találkozók kedvéért találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

90 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium

Moszkva nyilvánosságra hozta a legfrissebb légvédelmi jelentést, amely szerint december 12-re virradóra összesen 90 ukrán drónt semmisítettek meg. A legnagyobb támadás a Brjanszki területet érte, itt összesen 63 merevszárnyú, pilóta nélküli eszközt érzékeltek.

(TASzSz)

Megosztás

Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, azért inkább bérbe adja

Hosszú évek tárgyalásai után India és Oroszország megállapodott: Moszkva 2 milliárd dollárért bérbe adja Újdelhinek a K–391-es jelzésű, atommeghajtású tengeralattjárót. Az üzlet önmagában sem jelentéktelen, valójában azonban azért kelt feltűnést, mert sokat elárul az orosz hadiipar állapotáról - írja az Euromaidan Press.

Tovább a cikkhez
Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, azért inkább bérbe adja
Megosztás

Erdogan Türkmenisztánban találkozik Putyinnal

Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök december 11-én vagy 12-én a türkmenisztáni Asgabatban találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A város ad otthont a Béke és Biztonság Nemzetközi Fórumának. A felek között a gazdasági kapcsolatok mellett várhatóan az ukrajnai béke is szóba kerül majd.

(RBK)

Megosztás

Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility