Végtelen történet: Putyin egyik legfontosabb embere bedobta, hogy nem fog nekik tetszeni Trump ajánlata

Az orosz elnök és a kormányzat néhány fontos embere jelenleg a türkmenisztáni Asgabatban tartózkodik, ahol többek között Törökország elnökével is hamarosan találkozó lehet. Itt tartózkodik jelenleg Jurij Usakov is, aki az elmúlt hónapokban Vlagyimir Putyin elnök egyik legfontosabb emberévé lépett elő, különösen az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokban. A posztszovjet országban mondott néhány szót a helyzet jelenlegi alakulásáról:

Nem láttuk az amerikai projektek felülvizsgált változatait. Amikor majd látjuk, lehet, hogy sok közülük nem fog tetszeni. Meg kell mutatni nekünk, hogy miben értenek egyet az amerikaiak az európaiakkal és az ukránokkal

– jelentette ki.

Az elnöki segédtiszt szavai kiemelten fontosak, mivel személye rendkívül befolyásos a béketárgyalásokra vonatkozóan. Volodimir Zelenszkij december 11-én jelentette be, hogy hajlandó engedményt tenni az egyik legfontosabb kérdésben, a Donbasz hovatartozásában. A legújabb javaslat szerint Donyeck megye Oroszország által el nem foglalt részéről az ukránok kivonulnának, viszont az oroszok nem vonulnának be oda, így az lényegében egy semleges zóna lenne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images