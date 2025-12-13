5 dolog, amit tilos elmondani a ChatGPT-nek – Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakértők

Az Elon University digitális kutatóközpontjának kutatását a HuffPost szemlézte: az anyag azzal a felütéssel indul, hogy rengeteg hasznos dologra lehet alkalmazni a chatbotokat, viszont óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatosan, mit osztunk meg velük.
A kutatók fő aggálya az, hogy gyakorlatilag az összes AI chatbot felhasználja az ott megosztott adatokat a chatbot funkcióinak bővítésére, javítására, sőt, egyes IT-rendszerek ezeket az információkat „határozatlan ideig” tárolják is.
Végeredményében az adatok a legértékesebb elemek, amit az AI-cégek ki tudnak tőlünk nyerni”
– mondta egy szakértő a lapnak.
Összességében a kutatók szerint a következő információkat nem szabad megosztani a ChatGPT-vel és a hozzá hasonló AI-modellekkel:
- személyazonossághoz köthető információk, pl. lakcím, személyigazolvány-szám, jogosítványszám, valódi név. Ezek az információk ugyanis kiszivároghatnak, illetéktelen kezekbe kerülhetnek, legrosszabb esetben rosszindulatú személyek visszaélhetnek velük.
- Túlságosan intim, személyes információk például párkapcsolatokról, családi helyzetről, magánéletről. Ezeket az információkat nemcsak elraktározzák a chatbotok, hanem külső személyek is hozzájuk férhetnek, például bírósági végzés esetén (az USA-ban egészen biztosan).
- Egészségügyi adatok megosztása: ez egyrészt a fent is említett személyes adatok kiszivárgása miatt veszélyes, másrészt pedig az is előfordulhat, hogy az AI részinformációk alapján téves diagnózist, rossz tanácsot ad.
- Érzékeny munkahelyi, céges adatok, forráskódok, olyan információk, melyeket bizalmas szerződés véd. Ismét: ezek az adatok kiszivároghatnak, az AI-rendszer pedig tárolja ezeket.
- Pénzügyi információk: fizetési adatok, bankkártyák, adóbevallás, befektetési tanácsadás. Itt is ugyanazok a kockázatok merülnek fel, mint az egészségügyi adatokkal kapcsolatosan: egyrészt előfordulhat, hogy illetéktelen személyek férnek hozzá a fizetési adatainkhoz, másrészt pedig az AI olyan tanácsot adhat, amin az ember végeredményében pénzt veszít.
A szakértők végeredményében azt javasolják: egyrészt
ne kezeljük úgy az AI-chatbotokat, mint valamilyen titkos napló,
hiszen az ide beírt információkat rengeteg ember láthatja. Másrészt pedig rendszeresen töröljük az előzményeinket. Mindemellett célszerű lehet a beállításokban visszavonni az AI-modell engedélyét arra, hogy a személyes beszélgetéseinket felhasználja a beszélgetési modell fejlesztéséhez.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
