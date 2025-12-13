  • Megjelenítés
A német védelmi minisztérium bejelentette, hogy katonákat vezényelnek az orosz határhoz
Globál

A német védelmi minisztérium bejelentette, hogy katonákat vezényelnek az orosz határhoz

Portfolio
Németország katonákat vezényel Lengyelország keleti határának megerősítésére - jelentette a Politico.

A német védelmi minisztériumra hivatkozva a Deutsche Welle arról számolt be, hogy

több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs programhoz 2026 áprilisától.

A misszió a jelenlegi tervek szerint 2027 végéig tart.

A tárca szóvivője szerint a német katonák mérnöki feladatokat látnak majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótkerítéseket telepítenek, valamint páncélelhárító akadályokat létesítenek a fehérorosz és az orosz határ mentén.

Még több Globál

Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Sötétbe borult Ukrajna: pusztító csapás érte az ukrán energiahálózatot

Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Lengyelország Keleti Pajzs projektnévvel egy körülbelül 700 kilométeres falrendszert fog felhúzni a lengyel határon, ebből 400 kilométer az Oroszországgal és Belarusszal közös határszakaszra esik. Az "erődítmény" egy műszaki akadályrendszer lesz, ami modern térfigyelő rendszerre épül.

Ez egy olyan pajzs lesz, amely a keletről jövő esetleges támadásoktól fog megvédeni, feladata az ellenség elrettentése lesz. A stratégia az, hogy saját határainktól visszaszorítsuk a háborút

- mondta a projektről Donald Tusk miniszterelnök.

Kapcsolódó cikkünk

Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: Moszkva kínos magyarázkodásra kényszerült
Európa kiakadt: rejtett cselt erőszakolhatnak bele a nagy béketervbe az oroszok
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility