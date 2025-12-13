A német védelmi minisztérium bejelentette, hogy katonákat vezényelnek az orosz határhoz

A német védelmi minisztériumra hivatkozva a Deutsche Welle arról számolt be, hogy
több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs programhoz 2026 áprilisától.
A misszió a jelenlegi tervek szerint 2027 végéig tart.
A tárca szóvivője szerint a német katonák mérnöki feladatokat látnak majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótkerítéseket telepítenek, valamint páncélelhárító akadályokat létesítenek a fehérorosz és az orosz határ mentén.
Lengyelország Keleti Pajzs projektnévvel egy körülbelül 700 kilométeres falrendszert fog felhúzni a lengyel határon, ebből 400 kilométer az Oroszországgal és Belarusszal közös határszakaszra esik. Az "erődítmény" egy műszaki akadályrendszer lesz, ami modern térfigyelő rendszerre épül.
Ez egy olyan pajzs lesz, amely a keletről jövő esetleges támadásoktól fog megvédeni, feladata az ellenség elrettentése lesz. A stratégia az, hogy saját határainktól visszaszorítsuk a háborút
- mondta a projektről Donald Tusk miniszterelnök.
