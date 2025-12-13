A német védelmi minisztérium bejelentette, hogy katonákat vezényelnek az orosz határhoz

A német védelmi minisztériumra hivatkozva a Deutsche Welle arról számolt be, hogy

több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs programhoz 2026 áprilisától.



A misszió a jelenlegi tervek szerint 2027 végéig tart.

A tárca szóvivője szerint a német katonák mérnöki feladatokat látnak majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótkerítéseket telepítenek, valamint páncélelhárító akadályokat létesítenek a fehérorosz és az orosz határ mentén.

Lengyelország Keleti Pajzs projektnévvel egy körülbelül 700 kilométeres falrendszert fog felhúzni a lengyel határon, ebből 400 kilométer az Oroszországgal és Belarusszal közös határszakaszra esik. Az "erődítmény" egy műszaki akadályrendszer lesz, ami modern térfigyelő rendszerre épül.

Ez egy olyan pajzs lesz, amely a keletről jövő esetleges támadásoktól fog megvédeni, feladata az ellenség elrettentése lesz. A stratégia az, hogy saját határainktól visszaszorítsuk a háborút

- mondta a projektről Donald Tusk miniszterelnök.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 23. Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images