  • Megjelenítés
Áttörést ért el Donald Trump: kiszabadult a börtönből a Nobel-békedíjas aktivista
Globál

Áttörést ért el Donald Trump: kiszabadult a börtönből a Nobel-békedíjas aktivista

Portfolio
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton 123 politikai foglyot engedett szabadon, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton 123 foglyot bocsátott szabadon, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit - írta meg a Reuters.

A döntés

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával folytatott, két napig tartó tárgyalássorozatot követően született

– közölte a lap.

Még több Globál

5 dolog, amit tilos elmondani a ChatGPT-nek – Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakértők

Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Teljesítené Zelenszkij Oroszország egyik legnagyobb kérését – Moszkva máris visszakozik

Bjaljacki 2021 óta ül börtönben, az Aljakszandr Lukasenka elleni ellenzéki mozgalom egyik legfontosabb vezetője volt. Miközben legtöbb ellenzéki bajtársa elmenekült Fehéroroszországból, a most 63 éves férfi maradt és szembe nézett a hatóság megtorlásával.

A foglyok szabadon engedéséért cserébe az USA feloldotta a belarusz kálium-karbonátra kihelyezett szankciókat.

Kapcsolódó cikkünk

Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban

Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó

Putyin legerősebb szövetségese: a NATO szándékos háborúra készül, ennek egyetlen látványos jele van

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Európa kiakadt: rejtett cselt erőszakolhatnak bele a nagy béketervbe az oroszok
Mélyen Oroszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility