Áttörést ért el Donald Trump: kiszabadult a börtönből a Nobel-békedíjas aktivista

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton 123 foglyot bocsátott szabadon, köztük a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljackit - írta meg a Reuters.

A döntés

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával folytatott, két napig tartó tárgyalássorozatot követően született

– közölte a lap.

Bjaljacki 2021 óta ül börtönben, az Aljakszandr Lukasenka elleni ellenzéki mozgalom egyik legfontosabb vezetője volt. Miközben legtöbb ellenzéki bajtársa elmenekült Fehéroroszországból, a most 63 éves férfi maradt és szembe nézett a hatóság megtorlásával.

A foglyok szabadon engedéséért cserébe az USA feloldotta a belarusz kálium-karbonátra kihelyezett szankciókat.

