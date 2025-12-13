Kiderült: Brüsszelben lesz a következő béketárgyalás - Sikerülhet az áttörés?

Lapértesülések szerint a találkozón Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesz majd. A találkozókat eredetileg december 13-ára tervezték, de végül 14-15-én kerül majd rá sor.

A hír azt követően érkezett, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonnak javaslataikat az amerikai béketerv módosítására. A területi engedmények kérdése továbbra is a legélesebb vitapont.

Az európai vezetők eredetileg magával Trumppal szerettek volna találkozni a hétvégén valahol Európában, azután, hogy december 10-én telefonon beszéltek vele. A hívás során Trump állítólag nyomást gyakorolt rájuk, hogy vegyék rá Zelenszkijt az amerikai béketerv elfogadására.

Trump végül nem repül személyesen Európába.

