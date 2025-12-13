Meglepő távozás az amerikai haderő élén: kitüntetés után is titkolóznak az igazi okokról

Alvin Holsey tengernagy, aki 37 évet szolgált a haditengerészetnél, mindössze egy év után távozott a Déli Parancsnokság éléről. Ez szokatlan, mivel az amerikai műveleti parancsnokságok vezetői jellemzően hároméves ciklusokat töltenek ki. Korai nyugdíjba vonulását októberben jelentette be indoklás nélkül, ám a CBS News értesülései szerint

feszültségek alakultak ki közte és Pete Hegseth védelmi miniszter között a karibi térségben zajló katonai műveletek miatt.

A Pentagon hivatalosan nem kommentálja továbbra sem Holsey tengernagy távozásának okait.

A parancsnoki átadás ceremóniáján Dan Caine vezérkari főnök a Védelmi Érdemrenddel tüntette ki Holsey-t; az elismerést Hegseth miniszter írta alá.

Holsey feladatait Evan Lamar Pettus altábornagy vette át megbízott parancsnokként, amíg a Pentagon hivatalos jelöltet nem nevez meg, akit a szenátusnak kell majd megerősítenie.

A Déli Parancsnokság irányítja a Venezuela térségében zajló "Déli Dárda" hadműveletet, amelynek keretében eddig 23 feltételezett drogcsempész-hajót semmisítettek meg katonai csapásokkal, 87 ember halálát okozva.

Címlapkép forrása: Pedro Portal via Getty Images