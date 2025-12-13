  • Megjelenítés
Teljesítené Zelenszkij Oroszország egyik legnagyobb kérését – Moszkva máris visszakozik
Portfolio
Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is utalt arra az elmúlt napokban, hogy Ukrajna a háború idején mégis rendezhet választásokat, ha kap ehhez külföldi támogatást, Oroszország ma ismét erős utalást tett arra, hogy nem fogják elfogadni a választás eredményét.

Zelenszkij elnök mandátuma 2024 elején lejárt, de az ukrán alkotmány szerint nem lehet statárium idején választást tartani, így továbbra is ő Kijev legfőbb vezetője. Moszkva azóta rendszeresen azt állítja, Zelenszkij illegitim vezető, ezért nem is lehet vele bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról.

A héten Zelenszkij elnök bejelentette: Ukrajna rendezne választásokat, de ehhez külföldi segítséget kér majd. Az ukrán elnök azért döntött így, mert Trump maga is Oroszországhoz hasonló kritikát fogalmazott meg Ukrajnával kapcsolatosan.

Zelenszkij már most zsarolja a nyugati tartótisztjeit, hogy segítsenek neki a választási győzelemben. Nincs más módja a helyzet értelmezésének. Egyszerűen azt mondja nekik, hogy muszáj őt ismét megválasztani”

– kommentálta a bejelentést Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Zaharova korábban is kritizálta már a tervezett (?) ukrán választásokat: azt mondta, szerinte a nyugati segítség bizonyítéka annak, hogy Ukrajna elvesztette szuverenitását.

Minden jel arra mutat: teljesen mindegy, hogy lesz-e választás Ukrajnában vagy sem, Oroszország továbbra sem fogja elismerni Zelenszkijt legitim vezetőnek, Zaharova kijelentései ennek ágyaznak meg.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine, CC0, via Wikimedia Commons

