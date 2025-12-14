Erre kevesen számítottak Amerikától: beintettek a szövetségesüknek, hogy a legnagyobb riválisuknak kedvezenek

A szenátus által októberben elfogadott védelmi költségvetési törvényjavaslat, a Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvény (National Defense Authorization Act, NDAA) történelmi jelentőségűnek számított, mert először tartalmazott olyan megfogalmazást, amely határozottan ösztönözte Tajvan haditengerészetének meghívását a RIMPAC gyakorlatra. Ez a szövegrész azonban a múlt heti kongresszusi egyeztetések során kikerült a végleges dokumentumból, noha más, Tajvannal kapcsolatos biztonságpolitikai rendelkezéseket kifejezetten megerősítettek. A törvény a szigetre vonatkozó fejezete így továbbra is erős támogatást jelez, de a RIMPAC-kitétel hiánya sokak szerint fontos jelzés.

A fejlemény különösen nagy aggodalmat kelt a tajvani és nemzetközi szakértők körében. Csie Csung, a Tamkang Egyetem nemzetközi kapcsolatok és stratégiai tanulmányok tanszékének adjunktusa szerint a változtatást rendkívül szoros figyelemmel kell kísérni. Úgy véli, a háttérben valószínűleg a Fehér Ház áll, mivel

Washington jelenleg kereskedelmi tárgyalásokat folytat Pekinggel, és Donald Trump elnök áprilisra kínai látogatást tervez.

Csie úgy érvel, hogy a Tajvannak nyújtott kétpárti kongresszusi támogatás szintje miatt nem tartja valószínűnek, hogy a törvényhozók saját kezdeményezésre törölték volna a RIMPAC-ra vonatkozó részt. Szerinte Washingtonban attól tarthatnak, hogy az ilyen megfogalmazás bonyolíthatná az amerikai–kínai kapcsolatokat, és ő maga leginkább attól fél, hogy a Trump-kormányzat fontolgatja Peking újbóli meghívását a RIMPAC-ra, ahol Tajvan formális említése politikai akadályként jelenne meg.

Kína 2014-ben és 2016-ban vett részt a kétévente megrendezett a hadgyakorlatokon, ám 2018-ban Washington a Dél-kínai-tengeren folytatott, destabilizálónak ítélt katonai terjeszkedés miatt visszavonta Peking meghívását. Vang Zivon, a Kínai Fejlett Politikai Tanulmányok Tanácsának katonai elemzője szerint

a mostani döntés Donald Trump tranzakcionális külpolitikai megközelítését tükrözi.

Úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök a nemzetközi kapcsolatokat gyakran üzleti alkuként kezeli, egyértelmű nyertesekkel és vesztesekkel, és sokszor a rövid távú amerikai érdekeket helyezi a hosszú távú szövetségi kapcsolatok elé. Vang ugyanakkor kevéssé tartja valószínűnek, hogy Pekinget ténylegesen ismét meghívnák a RIMPAC-ra. Sö Csisziang, a Nemzetvédelmi és Biztonságpolitikai Kutatóintézet (INDSR) kutatója pragmatikus lépésnek nevezte a módosítást. Rámutatott, hogy ha Tajvant meg is hívnák, nagy valószínűséggel legfeljebb megfigyelőként vehetne részt a gyakorlaton. Emlékeztetett arra is, hogy 2020 óta több törvényjavaslatban is felbukkant Tajvan meghívásának ötlete, de az Egyesült Államok három egymást követő ciklusban sem ültette át ezt a gyakorlatba.

A tajvani kormányzó Demokratikus Progresszív Párt (DPP) nyilvánosan higgadtságra intett, és a szöveg módosítását inkább az érzékeny politikai kérdések kezelésének, semmint a bizalom megingásának tekintette. Csung Csiapin, a párt frakcióvezetője szerint a közvéleménynek nem szabad túlértékelnie egyetlen szövegrész megváltoztatását, és nem indokolt kétségbe vonni az Egyesült Államok eltökéltségét Tajvan támogatásában.

A gyakorlati együttműködés terén eközben kézzelfogható előrelépések történnek. A 2026-os védelmi költségvetési törvény legfeljebb egymilliárd dollárnyi katonai segélyt engedélyez Tajvan számára, és számos új együttműködési követelményt ír elő. A jogszabály utasítja a Pentagont, hogy működjön együtt Tajvannal közös drónprogramokban, beleértve az eszközök közös fejlesztését és gyártását is, valamint felhatalmazza az amerikai haderőt tajvani kiképzési programok fenntartására és bővítésére.

Csie ugyanakkor óva int a túlzott optimizmustól. Emlékeztetett arra, hogy az NDAA csupán engedélyezési plafont határoz meg, a tényleges végrehajtás az amerikai végrehajtó hatalom kezében van. Felidézte, hogy hivatalba lépése óta a Trump-kormányzat következetesen óvatos a külföldi támogatásokkal kapcsolatban, ezért nem derűlátó azzal kapcsolatban, hogy az egymilliárd dolláros keret mekkora része válik valódi, vissza nem térítendő segítséggé. Hozzátette ugyanakkor, hogy

a rendelkezés mindenképpen a kongresszus erős politikai támogatását tükrözi Tajvan irányában.

Peking szerdán megismételte ellenkezését minden, az Egyesült Államok és Tajvan közötti katonai kapcsolat bővítésével szemben. Csen Pinhua, a szárazföldi Kínai Tajvani Ügyek Hivatalának szóvivője kijelentette, hogy a DPP vezetésének törekvése, amely a függetlenséget külső hatalmakra támaszkodva próbálja elérni, elkerülhetetlenül kudarcra van ítélve.

