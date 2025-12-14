Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

A lassan négy éve zajló orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz az Egyesült Államok. Az elmúlt hetekben Donald Trump elnök különmegbízottja az orosz féllel tárgyalt, majd hétfőn Steve Witkoff az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel egyeztet. Volodimir Zelenszkij szombaton arról is beszélt, hogy

Witkoff mellett hamarosan személyesen egyeztet Trumppal is a háború lezárásáról.

Az ukrán-magyar határszakaszon 6104 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

