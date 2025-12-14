  • Megjelenítés
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Hétfőn Steve Witkoff amerikai különmegbízott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, hogy egy tűzszünet lehetőségéről egyeztessenek. Úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítők Moszkva után ismét Kijev felé fordulnak, hogy közelítsék a felek álláspontjait. A berlini tárgyalások előtt eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy országa kész lemondani a NATO-tagságról nyugati biztonsági garanciákért cserébe, teljesítve ezzel az oroszok egyik legfőbb követelését.
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!

Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt.

Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Két találatról jelentettek az ukránok

Az ukrán erők a krasznodari régióban lévő Afipszkij olajfinomító ellen intéztek támadást és eltaláltak egy olajraktárat is a volgográdi régióban - jelentette be az ukrán főparancsnokság. Utóbbi valószínűleg azt a találatot jelenti, amit korábban az oroszok is elismertek, csak ők azt állították, hogy lelőtt drónok alkatrészei okozták a tüzet. (Reuters)

Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök méltányos békét és tartós biztonsági garanciákat sürget a Berlinben kezdődő tárgyalások előtt, miközben Washington és európai szövetségesei új békekoncepción dolgoznak.

Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra
A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml

A Kreml vasárnap felelőtlennek nevezte Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseit, amelyekben arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy Oroszországgal vívott háborúra.

A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml
Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről

Az orosz nemzeti devizatartalék lefoglalása, majd fölhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, pénzügyi megsegítésére, az maga a hadüzenet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban, ami vasárnap jelent meg. A kormányfő szerint az új világ, ami a szemünk előtt kibontakozik, az magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét.

Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről
Újabb falu orosz kézen?

Az orosz csapatok elfoglalták Varvarivka falut a zaporizzsjai régióban - jelentette be az orosz védelmi minisztérium vasárnap. A Reuters kiemeli, hogy a hír valóságtartalmát nem tudták megerősíteni. (Reuters)

Dróneső hullott Oroszországra

235 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem az éjszaka - jelentették be vasárnap reggel. A helyi kormányzó beszámolója szerint a volgográdi régióban egy olajraktár kapott tűzre a lehulló törmelékektől. Az orosz légügyi hatóságok beszámolója szerint a nagyobb repülőtereken átmenetileg fel kellett függeszteni a járatokat. (Reuters)

Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap

A lassan négy éve zajló orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban továbbra is komoly erőfeszítéseket tesz az Egyesült Államok. Az elmúlt hetekben Donald Trump elnök különmegbízottja az orosz féllel tárgyalt, majd hétfőn Steve Witkoff az ukrán elnökkel és európai vezetőkkel egyeztet. Volodimir Zelenszkij szombaton arról is beszélt, hogy

Witkoff mellett hamarosan személyesen egyeztet Trumppal is a háború lezárásáról.

Az ukrán-magyar határszakaszon 6104 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

