Fordulat a szupermodern európai vadászgép körül: ultimátumot adtak a kontinens vezető hatalmának

December 11-én Berlinben találkoztak egymással a felek, ami „lehetővé tette, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a közös munka folytatása mellett”.
Célunk, hogy 2040-re rendelkezésre álljon egy új harcászati repülőgép és egy teljes katonai légi rendszer, illetve hogy megvizsgáljuk a demonstrátor fejlesztésének új fázisába lépés feltételeit
– közölte a francia védelmi minisztérium szóvivője.
Madrid az X közösségi oldalon hasonló üzenetet fogalmazott meg: „Tovább dolgozunk, és az európai stratégiai autonómiára, valamint az olyan nagy projektekkel számolunk, mint az FCAS.” A német védelmi minisztérium ezzel szemben nem osztott meg részleteket a megbeszélés eredményéről. Mindössze annyit közöltek, hogy a háromoldalú tárgyalások tartalmát bizalmasan kezelik.
A találkozót eredetileg a projekt körüli vitás kérdések rendezésére szánták. Ugyanezen a napon a Bloomberg arról számolt be, hogy Berlin akár ki is léphet a közös vadászgépfejlesztésből, és az együttműködést csupán a drónok vagy a „harci felhő” fejlesztésére korlátozhatja. Németország októberben még azt közölte, hogy „továbbra is törekszik az FCAS sikeres megvalósítására”. Azóta azonban tovább romlott a francia–német ipari kapcsolat. A Reuters értesülése szerint az IG Metall német szakszervezet levélben figyelmeztette a kormányt, hogy leállítja az együttműködést, ha a francia Dassault a projekt része marad. A vadászgépgyártó
az Airbus és a spanyol Indra mellett a hatodik generációs platform három nemzeti ipari vezetőjének egyike.
A szakszervezet ultimátuma tovább mélyíti a meglévő ipari vitát. Ennek középpontjában az a Dassault-követelés áll, hogy az Airbus rovására nagyobb ellenőrzést kapjon az új generációs vadászgép (NGF) felett. A többnemzeti program emellett drónok, valamint egy „harci felhő” fejlesztésére is összpontosít. Ez utóbbi egy olyan digitális hálózat, amely a pilótás és pilóta nélküli platformokat, illetve a fegyvereket és szenzorokat köti össze.
Madrid és Párizs hangsúlyozza, hogy a munka folytatódik, ám fennáll a veszélye annak, hogy ha a program nem ér el hamarosan áttörést az ipari viták rendezésében, az FCAS 2. fázisa – amelyet jövőre terveznek, de amelyre még nem kötöttek szerződést – késedelmet szenved. Ez a mérföldkő szükséges ahhoz, hogy az ipar technológiai demonstrátorokat fejlesszen az NGF-hez, annak hajtóművéhez, a távirányítású hordozóeszközökhöz, a harci felhőhöz és a szenzorokhoz. Az FCAS-t eredetileg az Eurofighter Typhoon és a Rafale vadászgépek leváltására tervezték, 2040-es hadrendbe állítással.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
