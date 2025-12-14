Fordulat Washingtonban: kiderült, mit tervez Trump Kínával, ez gyökeresen megváltoztatja az eddigieket

Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta a 33 oldalon át ecsetelt Nemzetbiztonsági Stratégiáját (National Security Strategy – NSS), mely meghatározhatja Washington külpolitikai irányát. Donald Trump amerikai elnök számos területen felforgatta az eddigi hozzáállást, még a legnagyobb riválisra nézve is. De mit jelenthet mindez a legnagyobb rivális számára, az egyre jobban eldurvuló kereskedelmi viták közepette? Ezt vizsgáljuk a legfrissebb cikkünkben.

Nagy hullámokat gerjesztett világszerte az amerikai kormány által felvázolt új nemzetbiztonsági dokumentum, mivel számos szempontból teljesen eltérő megközelítést alkalmaznak, mint eddig. A legnagyobb figyelmet az Európával kapcsolatban tanúsított hozzáállás megváltozása jelentette, ám a Donald Trump amerikai elnök visszatérésével egyre súlyosabbá váló kereskedelmi háború árnyékéban más, gyökeres változásokról is be lehet számolni. Az egész világ szempontjából meghatározó lehet, hogy a nagy riválissal, Kínával pontosan miként számolnak a jövőben, és ebben is van bőven újdonság.

A neves CSIS (Center for Strategic & International Studies) nem túl kíméletes az új stratégiával, mivel figyelmen kívül hagyják benne a demokratikus értékeket, sokkal inkább azon „rövidlátó” szempontokat veszik figyelembe, ami hasznot termel az Egyesült Államoknak. Az NSS kettős szempontból közelíti meg a jövőben Kínát: egyszerre lehet ez nyugtalanító és megnyugtató jellegű Pekingnek. Az egyik oldalról ott van a „be nem avatkozás elve”, amely elméletileg garantálja, hogy Washington nem piszkálja majd más országok „belügyeit”. Ez éppen egy olyan dolog, amit rendszeresen kér számon a felemelkedő nagyhatalom, különösen, ha Tajvan kérdéséről van szó. Ugyanakkor éppen Kína mutatja meg, hogy milyen az, amikor egy nagyhatalom „nem avatkozik bele más országok belügyeibe”. Hivatalosan ugyanis ez Peking külpolitikájának egyik legfontosabb tétele, ugyanakkor több ország is nehezen tudná azt állítani, hogy ez a valóságban is így van. Ilyen például Kambodzsa vagy Srí Lanka, de a szudáni polgárháborúban is egyre több kínai fegyver bukkan fel.

Az amerikai dokumentum kritikusan szemléli az eddigi terveket is, kifejezetten a Kínával elkövetett hibák tekintetében.

Természetesen kiemelik Trump személyes szerepét a megállapításnál, hogy az Egysült Államok belátta, hogy az eddigi amerikai stratégia nem működik. Korábban úgy vélték, hogy a piacok megnyitása és a gyártás kiszervezése majd segít a távol-keleti hatalomnak beilleszkedni a „szabályokon alapuló nemzetközi rendbe”. Hozzáteszik azonban, hogy „ez nem történt meg”. Ebben a tekintetben egyébként a korábbi amerikai vezetésekkel sem túl kíméletes, nevesen, szerinte négy kormány sem törődött eléggé a fejleményekkel. Ugyanakkor már Barack Obama demokrata elnök hivatali idejében megindult a változás, és Joe Biden sem bánt éppen kesztyűs kézzel Kínával. Az új NSS úgy ítélte meg, hogy a Fehér Ház hibázott, amikor jóhiszeműen közeledett az ország felé. Szerintük Peking nem viszonozta a szándékot, ám „az Egyesült Államok megtanulta a leckét”.

Kína más szempontból is felbukkan a stratégiában, bár nem nevesítik pontosan. Arról írnak ugyanis, hogy Dél-Amerika kulcsfontosságú a biztonság szempontjából. Burkoltan mindez azt jelenti, hogy Washington nem nézi túl jó szemmel a nagy rivális lassú terjeszkedését a kontinensen. Ez elsősorban gazdasági természetű, ám az elmúlt években egyre látványosabban megjelentek a kulcsfontosságú szektorokban, valamint a stratégiai infrastrukturális beruházásoknál. Jelentőssé vált a kelti befolyás az elmúlt években Panamában, Antiguában és Barbudában, valamint Peruban is.

A munkában kétszer is előkerül a Dél-kínai-tenger, illetve Tajvan is. Utóbbival kapcsolatban egyértelmű állást foglalnak:

Elsődleges fontosságú a tajvani konfliktus megelőzése, ideális esetben a katonai fölény megőrzésével. Továbbra is fenntartjuk Tajvanra vonatkozó, régóta érvényben lévő deklaratív politikánkat, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nem támogatja a tajvani szoros status quo egyoldalú megváltoztatását

– hangsúlyozzák.

Hozzáteszik, hogy egy „versenytárs” megszerezheti a felügyeletet a világ egyik legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalán, akár a saját kényére alakítva az áthaladást. Hangsúlyozzák, hogy olyan elrettentő erővel lépnének fel, ami eltántorítja a riválist ettől a húzástól. Bár itt sincs nevesítve pontosan, de világos, hogy valójában Kína befolyásának növekedését gondolják problémásnak, kifejezetten a Dél-kínai-tengeren. Ez a terület régóta viták kereszttüzében áll, mivel Peking az egészet magáénak követeli. Ez a Fülöp-szigetekkel súlyos incidensekig vezetett, a legdrámaibb eset akkor történt, amikor a szigetország parti őrségi hajójának üldözése közben két kínai hajó összeütközött.

Footage from today captures a Chinese Navy vessel striking a Chinese Coast Guard vessel while chasing the Philippine Coast Guard near Scarborough Shoal, within the Philippines’ EEZ - a vivid example of how perilous & reckless Beijing has become in the South China Sea pic.twitter.com/xa7yrVgMbE https://t.co/xa7yrVgMbE — Damien Symon (@detresfa_) August 11, 2025

A legfontosabb változás – még magához Trump 2017-es stratégiájához képest is –, hogy Kínát kizárólag gazdasági versenytársként definiálja.

Nyolc évvel korábban, még „revizionista hatalomnak” tekintette Oroszországgal együtt, céljukként az Egyesült Államok befolyásának meggyengítését látták Washingtonban. Másik fontos kijelentés volt, hogy Peking „kiszorítaná az Egyesült Államokat az indo-csendes-óceáni térségből”. Erről most nincs szó, bár a régióra szabott megközelítés egyértelműen Kína-központú, ami azért jelzi, hogy nem teljesen terelődött el a figyelem az országról.

Érdemes a különbséget egy kicsit jobban kibontani: ameddig korábban a nagyhatalmi versenyt nevezték meg, amely az „elvi realizmuson” alapul, valamint a globális hatalmi dinamika figyelembevételére törekszik. 2025-ben már az elnök szívügyének számító kereskedelmi háború dominál. Ebben pedig az érdekek felülírják az értékeket. Ez leginkább az amerikai belpolitikai változásokat jelzi, vagyis

Trump gyakorlatilag leuralta a kabinetet, nem igazán vannak, akik moderálják az elképzeléseit.

A hegemón szerepre törő nagy riválist most viszont az NSS már erős gazdaságként mutatja, és kevésbé katonai riválisként. Azonban ez még nem jelenti azt, hogy kellemes szavakat használ rá, ugyanis a stratégiában élesen elítélik a ragadozó mentalitást, az állami támogatásokkal felhizlalt ipari szereplőket, az ipari kémkedést, a szellemi tulajdon ellopását, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat – ezek mind olyan dolgok, amivel visszatérően vádolják Kínát. Itt sem nevesítik az országot, ugyanakkor a korábbi időszak kommunikációjában nyilvánvaló, hogy az országra céloznak.

A Chatham House szerint az NSS jobban tükrözi Donald Trump világnézeteit, ugyanakkor a dokumentum több ellentmondást tartalmaz, ami korlátozhatja a hatékonyságát is. Fontos kiemelni, hogy a nemzetbiztonsági dokumentumok nincsenek kőbe vésve, azokat bármikor felülírhatják a váratlan események, amelyek teljesen átszabják a korábban meghatározott irányvonalat. Kína szerepe nagyot változott, Trump Amerikája szeretne „kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatot Pekinggel”.

Számos kritikus úgy értelmezi a sorokat, hogy az Egyesült Államok feladta a „nagyhatalmi versengést” Kínával, valamint a világ távoli pontjain meglévő befolyását egyszerűen átengedi a riválisnak az amerikai kontinens uralma felett. Olyan vélemények is előkerültek, melyek szerint a dokumentum annak a megnyilvánulása, hogy Trump komolyan gondolja a 2026-os kereskedelmi kiegyezés lehetőségét az országgal, ezért nem akarja „húzogatni az oroszlán bajszát”. A jelenlegi Japán eseményeknél is az látszik, hogy

nem biztos, hogy örökké tartató ez a taktika, és a Fehér Háznak könnyen meglehet, hogy fel kell adnia ezt a stratégiát Pekinggel szemben.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images