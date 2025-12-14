Kis híján katasztrófát okozott egy kínai műhold: a SpaceX-nek kellett közbelépnie

December 9-én kilenc műholdat bocsátottak fel egy kínai Kinetica–1 rakétával a Góbi-sivatagban található Csiucsüan űrközpontból. Az egyik újonnan felbocsátott űreszköz veszélyesen megközelítette a SpaceX Starlink-hálózatának egyik alacsony Föld körüli pályán keringő műholdját.
Michael Nicolls, a SpaceX Starlink mérnöki részlegének alelnöke szerint nem történt előzetes egyeztetés a már működő műholdak üzemeltetőivel
így az egyik újonnan felbocsátott műhold 200 méterre közelítette meg a Starlink-6079 jelzésű egységet 560 kilométeres magasságban.
Az űrben való működés kockázatainak nagy része a műholdüzemeltetők közötti koordináció hiányából ered – ennek változnia kell – írta Nicolls december 12-én az X-en.
A műholdakat felbocsátó kínai űrvállalat, a CAS Space reagált Nicolls bejegyzésére, jelezve, hogy indítószolgáltatóként betartották a kötelező eljárásokat, ugyanakkor vizsgálják az incidenst. Közleményük szerint minden indításnál földi megfigyelőrendszerrel választják ki az indítási ablakot, hogy elkerüljék az ütközést az ismert műholdakkal és a Föld körül keringő űrszeméttel. Hozzátették: az eset a hasznos teher leválása után közel 48 órával történt, amikor az indítási küldetés már lezárult.
A Nicolls által említett koordináció egyre fontosabb, mivel a Föld körüli pálya folyamatosan telítődik.
Míg 2020-ban kevesebb mint 3400 működő műhold keringett bolygónk körül, öt évvel később ez a szám mintegy 13 ezerre emelkedett.
A műholdak többsége ma már a SpaceX-hez tartozik: a vállalat jelenleg közel 9300 Starlink-műholdat üzemeltet, amelyek közül több mint 3000-et csak idén bocsátottak fel. A Starlink műholdak önállóan hajtanak végre kitérő manővereket a rendelkezésre álló pályaadatok alapján előre jelzett veszélyhelyzetek esetén. Ez a fajta kitérés mára rutinszerűvé vált: 2025 első hat hónapjában körülbelül 145 ezer manővert végeztek, ami műholdanként nagyjából havi négy pályamódosítást jelent.
Sok más űreszköz azonban nem rendelkezik ilyen autonóm ütközéselkerülő képességgel,azok az objektumok pedig, amelyeknek üzemeltetői nem osztják meg pályaadataikat, a Starlink egységeket is váratlanul érhetnek. Egyetlen ütközés – akár két működő műhold, akár űrszemét bevonásával – hatalmas törmelékfelhőt hozhat létre, ami újabb ütközések sorozatát idézheti elő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
