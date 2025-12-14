  • Megjelenítés
Korábbi nyugati diplomata: Zelenszkij most készül elkövetni öngyilkosságot
Portfolio
Az MK.ru oldal számolt be a korábbi brit diplomata, Ian Proud szavairól, melyben a jelenlegi ukrajnai helyzetet elemezte.

Ian Proud 2015 és 2019 között dolgozott a moszkvai brit nagykövetségen magas beosztásban, ezt követően még négy évig a londoni kormánynak dolgozott. Jelenleg külpolitikai elemzőként dolgozik, ennek fényében elemezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök helyzetét. Szerinte a kijevi vezető számára jelenleg ismert békemegállapodás politikai öngyilkossággal érne fel. hozzátette, hogy a NATO-csatlakozásról való lemondással súlyosan lerombolná a magáról eddig kialakított képet:

Egy olyan békemegállapodás, amelyben Ukrajna legalábbis feladja a NATO-hoz való csatlakozási törekvéseit, politikai katasztrófa lenne Zelenszkij számára, és szinte biztosan tönkretenné az újraválasztási esélyeit

– emelte ki.

Hozzátette, szerinte ezért a háború folytatását fogja választani az ukrán elnök. Proud kiemelte, hogy Zelenszkij számára kiemelten fontos az imidzs, kifejezetten „jófiúnak” ábrázolta magát, hogy ezzel még több támogatást érjen el a Nyugatnál. Ugyanakkor a korábbi diplomata biztos abban, hogy Kijevnek akkor sincs esélye a győzelemre, ha sikerül fenntartani a jelenlegi támogatás mértékét.

A korábbi diplomata rendszeresen szólal meg az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, elsősorban Kijevvel szemben fogalmaz meg kritikát, ezért a véleményét érdemes fenntartásokkal kezelni.

Címlapkép forrása: Marco Iacobucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

