Váratlan fordulat: sokkal hamarabb megboríthatja a csapadékviszonyokat a klímaváltozás, mint ahogy várták

A vártnál évtizedekkel korábban jelentős változások indultak Európa téli csapadékviszonyaiban a klímaváltozás következtében
- állítja egy új tanulmány.
Azt már a mértékadó klímamodellek is megállapították, hogy nagyrészt az emberi eredetű üvegházgáz-kibocsátás hatására érdemi átalakulás kezdődött Európa csapadékviszonyaiban.
Azonban míg az ENSZ nagyhatású éghajlatváltozási forgatókönyveinek is alapul szolgáló modellek szerint a téli csapadékmennyiség változásai csak valamikor a 2040-es évekre érik el a jelentős, érzékelhető szintet, addig egy új kutatás szerint a változások sokkal gyorsabbak, és már napjainkban olyan mértékűek, mint amit a modellek csak évtizedekkel későbbre valószínűsítettek.
A Newcastle-i Egyetem tanulmánya szerint Európa északabbi területein a téli csapadékmennyiség sokkal gyorsabban növekszik, a délebbi régiókban pedig jóval sebesebben csökken, mint ahogy azt a klímamodellek előrejelzik.
Így a trend hatására
Észak- és Közép-Európában a telek jelentősen csapadékosabbá válnak,
ami növeli a téli árvízveszélyt, ezzel szemben a mediterrán térségében a telek jóval szárazabbak lesznek, ami elmélyíti az aszályt és a vízhiányt.
Bár ezt az észak-déli irányban eltérő térbeli mintázatot a globális klímamodellek legújabb generációjának számító úgynevezett CMIP6 modellek jól bemutatják, a megfigyelt változások erőssége körülbelül 23 évvel megelőzi a CMIP6 többmodelles előrejelzései által prognosztizáltakat. Az eredmények így arra is utalnak, hogy
a jelenlegi, többmodelles előrejelzési átlagokon alapuló klímaalkalmazkodási stratégiák
alábecsülhetik a klímaváltozással kapcsolatos veszélyek rövid távú, az előttünk álló 20-30 évben valószínű kockázatait,
ezért a szerzők szerint Európának újra kell értékelnie a kapcsolódó stratégiákat, és fel kell gyorsítania, illetve meg kell erősítenie az alkalmazkodási tervezést.
Az Environmental Research Letters oldalán megjelent kutatási összefoglaló alapján Magyarország valahol a két régió határán helyezkedhet el. Az elmúlt 125 év alatt ugyan nem azonosítható jelentős változás a magyarországi téli csapadékösszegben, a 2024/25-ös tél azonban jóval szárazabb volt a sokéves átlagnál a HungaroMet historikus adatai alapján. Az új kutatás térképen bemutatott eredményei szerint az éghajlati rendszerek természetes változékonysága a téli magyarországi csapadékmennyiség csökkenése, míg az emberi eredetű klímaváltozás a hideg évszak csapadékintenzivitásának mérséklődése irányába hat.
A kutatás eredményei arra is rámutatnak, hogy a természetes változékonyság jelentős szerepet játszhat az évszakos csapadékmennyiségek változásaiban.
E szerint félrevezető lehet az a széles körben alkalmazott módszer, amely több klímamodell eredményét átlagolva igyekszik prognosztizálni a például a csapadékviszonyok jövőbeni alakulását, mivel az egyes modellek által alkalmazott eltérő dinamikus (természetes változékonysági) trendek akár ki is olthatják egymást a többmodelles átlagon belül.
A csapadékmennyiség antropogén hatással összefüggő változásait a jelentős természetes változékonyság miatt is nehéz kimutatni, ami megnehezíti a felmerülő trendek azonosítását. Márpedig ezeknek a folyamatoknak a szétválasztása mind a megfigyelésekben, mind a modellekben kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük és azonosítsuk a klímamodellek torzítását, amikor a karbonemisszió közvetett hatásait szemléltetik.
A kutatócsapat elemezte az 1950 és 2024 közötti európai telek csapadékmennyiségeit, és megvizsgálta, hogy az olyan nagyléptékű légköri cirkulációs mintázatok, mint az észak-atlanti-légáramlat módosulásai hogyan kerülnek kölcsönhatásba az ember által okozott felmelegedéssel.
Módszereikkel sikerült elválasztaniuk a természetes változékonyságot a fosszilis tüzelőanyagok égetésének hatásaitól is.
Az észlelt változások még a természetes éghajlati ingadozások figyelembevétele után is sokkal erősebbnek bizonyultak annál, mint amit a klímamodellek ugyanezen időszakra előrejeleztek. E szerint a CMIP6 modellek nem tartalmazzák a téli Észak-Atlanti Oszcilláció (NAO) közelmúltbeli erősödésének hatásait, ami vélhetően nagyrészt az emberi hatástól független természetes változékonyság következtében következett be.
A modellek torzítása azonban a NAO változásainak figyelembevétele után is jelentős az utóbbi időszak historikus trendjeihez képest, ami arra utal, hogy
a modellek egyszerűen alulbecsülik az emberi eredetű felmelegedés csapadékmintázatokra gyakorolt hatását,
az európai téli csapadékviszonyok pedig sokkal gyorsabban reagálnak a klímaváltozás tényezőire, mint ahogy azt a globális klímamodellek eddig előre jelezték.
Ez nem meglepő módon jelentős részben abból fakad, hogy a durva felbontású globális modellek nem szimulálnak számos olyan folyamatot, amelyek meghatározóak a csapadékmennyiség alakulása szempontjából. A kutatók szerint további munkára van szükség a többi évszakban bekövetkező változások jobb megértéséhez, ezért terveik szerint más évszakokra kis kiterjesztve folytatják vizsgálataikat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
