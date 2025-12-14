Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!

Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt.

Zelenszkij vasárnap azt mondta, hogy Ukrajna részéről kompromisszumnak tekinthető az, hogy

A NATO-TAGSÁG HELYETT immáron AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKTÓL, EURÓPAI PARTNEREKTŐL ÉS MÁS SZÖVETSÉGES ORSZÁGOKTÓL KAPOTT BIZTONSÁGI GARANCIÁKBAN GONDOLKODNAK.

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner az egyeztetések előtt arra ösztönözték Ukrajnát, hogy fájdalmas engedményeket fogadjon el, ideértve a frontvonal menti területek Oroszországnak történő átadását is.

Az ukránok mostani lépésének célja, hogy előmozdítsa a Berlinben zajló béketárgyalásokat, ez pedig egyben jelentős fordulatot is jelent az ország részéről, amely eddig a NATO-tagságot tekintette az orosz támadások elleni legfőbb biztonsági garanciának, olyannyira, hogy ezt az ambíciót az ország alkotmánya is rögzíti.

Az ukránok ezen LÉPÉSe EGYBEN TELJESÍTENÉ MOSZKVA EGYIK FŐ HÁBORÚS CÉLJÁT IS,

eközben azonban Kijev továbbra is határozottan elutasítja, hogy területeket engedjen át Oroszországnak.

Címlapkép forrása: EU