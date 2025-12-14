  • Megjelenítés
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Globál

Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!

Portfolio
Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási ambícióiról nyugati biztonsági garanciákért cserébe - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt.

Zelenszkij vasárnap azt mondta, hogy Ukrajna részéről kompromisszumnak tekinthető az, hogy

A NATO-TAGSÁG HELYETT immáron AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKTÓL, EURÓPAI PARTNEREKTŐL ÉS MÁS SZÖVETSÉGES ORSZÁGOKTÓL KAPOTT BIZTONSÁGI GARANCIÁKBAN GONDOLKODNAK.

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner az egyeztetések előtt arra ösztönözték Ukrajnát, hogy fájdalmas engedményeket fogadjon el, ideértve a frontvonal menti területek Oroszországnak történő átadását is.

Az ukránok mostani lépésének célja, hogy előmozdítsa a Berlinben zajló béketárgyalásokat, ez pedig egyben jelentős fordulatot is jelent az ország részéről, amely eddig a NATO-tagságot tekintette az orosz támadások elleni legfőbb biztonsági garanciának, olyannyira, hogy ezt az ambíciót az ország alkotmánya is rögzíti.

Még több Globál

Megerősítette a Hamász: meghalt a terrorszervezet egyik legfőbb vezetője

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra

Az ukránok ezen LÉPÉSe EGYBEN TELJESÍTENÉ MOSZKVA EGYIK FŐ HÁBORÚS CÉLJÁT IS,

eközben azonban Kijev továbbra is határozottan elutasítja, hogy területeket engedjen át Oroszországnak.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?
Váratlan fordulat: sokkal hamarabb megboríthatja a csapadékviszonyokat a klímaváltozás, mint ahogy várták
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility